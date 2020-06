El Compos no jugará en San Lázaro y el ‘play-off’ intentará ir a Balaídos

··· Después de los tres ascensos conseguidos esta temporada, la base del Compostela se marca el reto de seguir creciendo. Así lo expresó Víctor Pazos, coordinador de la base, en una entrevista en el canal de Youtube del cuadro blanquiazul en el que participaron, además, los entrenadores Borja Collar, segundo del Juvenil A y del filial; Iván Carril, del Cadete A; Richy Castiñeiras, del Cadete B; y el capitán del Juvenil A, el guardameta Álex Díaz.

··· “Nalgunha categoría podemos ter algo máis de paciencia, sobre todo no caso do Xuvenil de Nacional. Hai que intentar subir á División de Honra, pero non é algo demasiado urxente tampouco. Co Cadete B era interesante dar un paso máis e lograr ese ascenso á Liga Galega. O que urxe é o ascenso do Xuvenil B á Galega. En canto ao filial, temos que subir algunha categoría para que non sexa tan grande ese salto dos rapaces á Terceira e Segunda B. Un ascenso a Preferente estaría ben”, declaró Víctor Pazos.