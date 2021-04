El Compostela no disputará la Copa del Rey si se mantiene el formato actual

La SD Compostela no repetirá experiencia en la Copa del Rey la próxima temporada si no se modifica el formato, dando entrada a más equipos. Sin opciones matemáticas de alcanzar un puesto en Primera RFEF en las dos jornadas que restan por disputarse el equipo tampoco podrá encontrar un aliciente en su clasificación para el torneo del KO, pues si se mantienen los criterios del curso actual, aun con nuevas categorías, el Compos no estaría dentro.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se propuso abrir la Copa del Rey a más equipos en la edición recientemente ganada por el Barcelona, dando cabida, incluso, a los campeones de cada territorial, pero todavía no existe ninguna comunicación oficial sobre qué ocurrirá en la próxima competición. El formato en que trabaja la RFEF a día de hoy descarta seguir ampliando la nómina de clubes participantes, según fuentes federativas consultadas por este periódico, pero todavía podría haber cambios ya que aún no hay nada en firme ni tampoco una opción cerrada.

Si el número de equipos con derecho a participar en la Copa del Rey permanece invariable durante la temporada 21/22 volverían a disputarla veintiocho clubes de Segunda B. En la última edición se clasificaban los siete primeros por grupo, cubriendo los puestos de los filiales con los equipos clasificados a continuación del séptimo. Con cinco grupos en la Segunda B actual esos veintiocho equipos tendrían que repartirse a cinco por grupo más los tres mejores sextos. Todo ello, una vez más, siempre que el formato y los criterios de clasificación finalmente permanezcan invariables.

Si esto ocurre en el grupo I de Segunda B tendrían plaza en la Copa del Rey los clubes que disputan el grupo por el play-off a Segunda, exceptuando a los filiales del Celta y el Valladolid. A Burgos, Unionistas, Cultural y Zamora se le debería unir aún un quinto equipo, que en este momento sería el Racing de Ferrol, líder en la fase de ascenso a Primera Federación. Si, además, entran los tres mejores sextos (en una clasificación en la que no cuentan los filiales) el Deportivo, que actualmente ocupa ese puesto, se quedaría fuera. Con la clasificación actual una plaza sería para el Racing de Santander y otra para la Balompédica Linense. El conjunto entrenado por Rubén de la Barrera es a día de hoy el cuarto mejor sexto, pues aunque presenta el mismo coeficiente de puntos que el Atlético Baleares, 1,63, sale perdiendo en el desempate por la diferencia de goles.

A la espera de conocer definitivamente los planes de la RFEF el Compostela está próximo a cerrar una temporada en la que participó en la primera eliminatoria de la Copa. Al cuadro de Yago le tocó visitar al Ibiza, donde cayó por 2-1, quedándose a las puertas de recibir a un equipo de Primera en la siguiente ronda.