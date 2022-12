El Compostela se prepara para un partido complicado en el estadio del Palencia

La SD Compostela viaja este domingo a Palencia con la premisa de poder prolongar su buen estado de forma. Con cuatro victorias consecutivas e instalados en puestos de playoff, los compostelanos quieren darle continuidad a la imagen de las últimas semanas en el Estadio Nueva Balastera. Fabiano, que tiene a todo el plantel de nuevo disponible, confía en el trabajo de los suyos para sumar de nuevo los tres puntos.

Explicación de la directiva. El preparador del Compos habló sobre los rumores de la llegada de Borja Iglesias, Granero y varios empresarios, indicando que “mientras no esté firmado, no se puede decir nada, porque en fútbol puede pasar de todo”. El entrenador afirmo que les dijeron que “lo importante es que estemos tranquilos, venga esa gente o no, el club nos dará soporte, hasta final de temporada, para intentar el ascenso y nada más”. “Lógicamente, como no está cerrado, mejor no hablar nada, porque en fútbol ya se vio de todo”, zanjaba sobre este tema.

Centrarse en lo deportivo. Fabiano aseguro que lo importante es no tener “nada de despistes”. Tenemos un partido complicado el domingo, hará mucho frío y tenemos que espabilar para conseguir ganar a un equipo que nos apretará, que viene de una derrota en casa y un empate fuera y querrá ganar. Tenemos que hacer un buen partido y un buen equipo para conseguir los tres puntos allí”, comentaba el preparador del conjunto de la capital gallega.

Un equipo que cree en la idea. El técnico es conciente de que “es difícil proponer cosas nuevas después de seis años”, pero ha tenido la suerte de que “los jugadores lo compraron, están confiando en el modelo de juego y en la idea nuestra”. “Lógicamente, no hicimos nada, empezamos mal, ahora ganamos, pero tenemos que seguir. Tenemos que ser un equipo ganador, acostumbrado a ganar y el Compostela, por historia, tiene que ser este equipo”, indicaba.

Para asegurarse de ello afirma estar “encima de ellos para que nadie se relaje y quien lo haga quedará fuera, porque sin intensidad ni orden no somos un equipo”. “Quiero que el Compostela sea un equipo ordenado e intenso, porque calidad tenemos, para ganar los partidos, acostumbrarnos a ganar, como este último mes, y ojalá sigamos así”, sentenciaba.

El Palencia. Aún con todo, Fabiano es conocedor de que su próximo rival, el Palencia, “es un equipo que me gustó, fuerte, que presiona alto, que tiene buenos jugadores, pero destacando más el bloque. Lógicamente, vamos a explotar sus puntos algo débiles que tienen y a ver si somos capaces. Tenemos que ser muy ordenados y con intensidad muy alta para poder competir un partido difícil y fuera de casa”.

Regreso de los sancionados. ”La verdad es que estoy entrenando con las dos formaciones. Me gustó mucho la actuación de Samu y Kike. Me estaba gustando también como lo hacían Casas y Roque en los partidos anteriores. Cualquier once que saque, responderá. Entrené ayer y hoy con las dos formaciones y, esta noche, después del partido de Brasil, me decidiré, dando mañana las últimas pinceladas para sacar un once fuerte, ordenado y con mucha intensidad para poder ganar allí”, comentaba el entrenador.

Todos preparados. El técnico del Compos señaló que “en principio, tenemos a todo el mundo apto y eso es bueno. Alguno tendrá que caer de la convocatoria, pero iremos dieciocho jugadores fuertes para competir, igualar condiciones con ellos y ojalá seamos capaces de superarlos”.