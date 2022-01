El Compostela se propone que no se note el largo período sin jugar

El Compostela emprenderá la segunda vuelta de liga en Segunda Federación con el propósito de que no se note el largo período sin competir. El conjunto blanquiazul no disputa un partido de liga desde el 18 de diciembre, una vez fue aplazado el encuentro ante el Salamanca. El regreso a la actividad en el Vero Boquete tendrá un invitado de altura, el Pontevedra, nada más y nada menos que el gran favorito al ascenso (mañana, 17.00 horas).

“Estar tanto tiempo sin competir no es una buena noticia, pero dentro de las limitaciones que tuvimos intentamos entrenar lo mejor posible y hacer algún simulacro de competición con la esperanza de que recuperemos el nivel de antes de Navidades lo antes posible”, expresaba el técnico compostelanista, Rodri Veiga, en las horas previas al primer choque de 2022.

Pero no hay mal que por bien no venga, reza el dicho, y en ese sentido el parón permitió al Compostela recuperar jugadores, caso de Guille Torres o Pablo Antas, que arrastraban problemas físicos. “Seguramente nos vino bien el descanso de Navidad porque teníamos muchos problemas físicos. Hay gente que tiene alguna molestia muscular pero esperamos poder contar con todo el mundo y que estén a su mejor nivel para poder competir como habitualmente”, asegura el entrenador.

La duración excesiva del parón vino provocada por el aplazamiento del partido ante el Salamanca, por un brote de covid en el conjunto charro, el pasado 9 de enero. A día de hoy nada se sabe de la Federación ni de cuándo se podrá jugar, lo cual no gusta en San Lázaro. “No estoy contento, la Federación no actuó seguramente todo lo correcto con el club. Nos perjudicó. Intentamos entrenar lo mejor posible por si se podía jugar, al final no se pudo”, admitía Rodri.

EL RIVAL. Quien ya volvió a la actividad es el Pontevedra, que el 9 de enero se enfrentó al Palencia. “No es lo mismo entrenar que competir. Ellos llevan una semana de ventaja. Nosotros intentamos jugar partidos en los entrenamientos, pero no es lo mismo”, apunta el técnico compostelanista.

Es consciente Rodri de que llega el gran favorito. “Sabemos que es un rival que nos va a exigir mucho, porque no sé si tiene la mejor plantilla, pero sí el mejor once. Si estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener nuestras opciones”, apunta. “Es un equipo que durante los 90 minutos va a competir, no baja el nivel, sea cual sea el resultado. Es importante para nosotros intentar tener la pelota, ser valientes y estar preparados para saber que va a ser un partido de un nivel físico y táctico altísimo”, agrega.

En este 2022 Rodri espera que el equipo siga compitiendo como hasta ahora —”si lo hacemos estaremos más cerca de ganar”— y confía en que continuarán “evolucionando en cuanto a sistemas de juego, a movilidades”.

Rodri también pidió el apoyo de la afición, a la que espera dar una alegría, en uno de “los partidos más bonitos que se pueden ver en este grupo”.