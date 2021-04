El Compostela solo agotó los cinco cambios en dos partidos

“El equipo a nivel mental no está pasando por su mejor momento”, afirmaba el entrenador del Compostela, Yago Iglesias, después de caer ante el Numancia. Y completaba su análisis afirmando que “son once meses compitiendo al máximo nivel con una plantilla corta y lesionados. El equipo está haciendo un esfuerzo enorme”. Tanto es así, que el técnico solo ha utilizado los cinco cambios posibles en dos encuentros.

Desde que el coronavirus se entrometió en el camino del fútbol (y en el de todos los ámbitos) existe la posibilidad de realizar un máximo de cinco sustituciones a lo largo de un partido. El Compostela solo se ha valido de esta posibilidad en dos de los diecinueve choques de liga disputados.

La SD cuenta con veintiún componentes en su primera plantilla, un modelo que le ha funcionado a la perfección en los últimos años, como la mejor forma de mantener a todo el grupo metido en dinámica de competición. Pero esta temporada las lesiones se han encaprichado con el equipo. No son numerosas, pero sí de una duración considerable. Joel fue el primero en vivir la cara amarga del fútbol, lesionándose antes de empezar el campeonato. Primo y Hugo Sanmartín son los dos futbolistas que ahora mismo lo acompañan en la enfermería, aunque en su caso el alta podría ser inminente, a falta de cinco partidos para la conclusión. Mientras tanto, ver juveniles completando las convocatorias está siendo una constante a lo largo de toda la competición.

“Las piernas pesan”, declaraba Yago Iglesias tras el último choque. Y aun así el Compostela solo utiliza los cinco cambios como excepción, no por no confiar en el banquillo, sino porque en numerosas ocasiones las lesiones o sanciones han provocado que no se encuentre el perfil deseado para ese preciso instante entre los jugadores de refresco.

Cuatro es el número de sustituciones por partido más frecuente en el cuadro blanquiazul, utilizadas en un total de ocho ocasiones. En otros cinco partidos el Compostela realizó dos cambios, en cuatro choques hizo tres y solo en dos citas agotó los cinco.

Riazor y el Helmántico fueron los dos feudos que vieron realizar las cinco sustituciones, curiosamente jugando a domicilio en los dos casos. Desde la victoria en Riazor, una de las de mayor prestigio de los últimos años, acontecida el 24 de enero, el equipo compostelanista no ha vuelto a utilizar los cinco cambios.

Sin embargo, el Compostela nunca perdió cuando más justo estuvo de efectivos. El cuadro de Yago Iglesias no cayó en ninguno de los cinco partidos en los que no optó por realizar más de dos sustituciones, haciendo buena una de las frases más repetidas por el técnico: “En semanas complicadas es cuando este equipo aún rinde mejor”.

Moviendo el banquillo solo en dos ocasiones el Compostela fue capaz de arrancar un empate ante el Racing de Ferrol en A Malata (1-1), al igual que contra el Pontevedra en el Vero Boquete (2-2). Lo mismo ocurrió en Pasarón, en el último triunfo hasta la fecha (0-1), así como en Zamora (1-1) y frente al Salamanca en San Lázaro (1-1).

Los dos últimos meses de competición se estaban disputando las jornadas con menos sustituciones en el Compostela, pues desde el 6 de febrero, cuando la SD empató en Guijuelo, el equipo no superó los tres cambios en ninguno de los cinco partidos siguientes. Hasta la visita del Numancia, en la que realizó un total de cuatro.

Si todo evoluciona según lo esperado el Compostela podría volver a disponer de toda su plantilla, a excepción de Joel, para los cinco partidos que faltan por disputarse en la fase de ascenso a Primera Federación. El equipo volverá hoy al trabajo después de descansar ayer, y se espera que esta semana tanto Primo como Hugo Sanmartín puedan incorporarse definitivamente al grupo.