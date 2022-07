El deporte mira a la Península Arábiga

INGRATOS El deporte es inmisericorde con los que alcanzan el éxito. Que se lo pregunten a Lewis Hamilton, uno de los mejores campeones de Fórmula 1 de la historia y que ve como esta temporada no está brillando como se esperaba de él –pese al podio de ayer en Austria–y no son pocos los que ya le discuten su categoría. Es más, un hombre del prestigio de Jackie Stewart, triple campeón del mundo, no se ha cortado un pelo al señalar que es un buen momento para que su compatriota se plantee la retirada. Para ello argumenta que ya ha ganado todo lo que podía ganar, situando su nombre entre los mejores de todos los tiempos, pero que ahora ve como su compañero de equipo incluso le supera, por lo que lo mejor sería, apunta, que se fuese cuando aún está arriba.