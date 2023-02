El Elche logró su primer triunfo a costa del Villarreal

elche. El Elche dio el golpe de la jornada y, por fin, consiguió la primera victoria de la temporada en LaLiga ante el equipo menos pensado. El Villarreal no pudo hacer frente y cayó 3-1 ante un equipo ilicitano que desconoció su mala racha y se abonó al hat-trick de Pere Milla para seguir confiando en la salvación de un colista que parecía ya condenado. Hizo saber rápidamente el Elche que estaba dispuesto a cambiar la historia de su campaña en estos minutos. No iban ni tres minutos de reloj cuando Pere Milla ya celebraba el primer tanto. No tardaría en empatar Gerard Moreno, pero fue una ilusión porque Pere Milla, con dos goles más, ambos de penalti, establecía el marcador definitivo. marc bou