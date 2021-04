“El equipo saldrá la temporada que viene con la intención de ascender”

Todavía es muy pronto y la temporada 2020/21 no ha concluido, pero al Jerubex Santiago Futsal no le queda otra que empezar a pensar en el nuevo proyecto de la próxima campaña en Segunda B. Un gol en el último segundo, el pasado sábado en la pista del Colo Colo Zaragoza (3-2), decidió un descenso de categoría que ya casi se asumía. Su presidente, Ramón García Seara (Santiago, 1966), comienza a hacer balance y a dar las primeras líneas del futuro del club.

¿Cuál fue su primera reacción al conocer el resultado del sábado?

La reacción es de tristeza. La esperanza siempre la tienes ahí, siempre esperas poder salvarte y hasta que estás matemáticamente descendido no asumes la situación. El equipo hizo un esfuerzo tremendo pero tuvimos una primera fase muy mala. Era muy difícil y éramos muy conscientes, a pesar de que hubo un momento que se estaba puntuando en casi todos los encuentros, pero veníamos de muy atrás.

Ha sido una temporada distinta a todas y además el equipo empezó con un brote de COVID que afectó a casi toda la plantilla, lesiones de jugadores importantes... ¿Ya se ha hecho algún análisis?

Sí. El análisis ya lo vas haciendo según van surgiendo los problemas y ves la realidad que hay. El equipo sufrió mucho al principio de temporada, fueron catorce personas afectadas en distintos momentos y cada caso implicaba un confinamiento, no salir de casa y no poder entrenar... La preparación fue caótica. A eso le añadimos que hubo varias lesiones al principio, con lo cual también se empezó con una plantilla corta y se hizo complicadísimo. Fruto de ello fueron los resultados. Se intentó reforzar en algún momento porque era una plantilla muy corta y con gente muy joven, y sabíamos que era un riesgo, pero fue muy difícil materializar un fichaje tanto en el mercado de invierno como en una persona con la que habíamos negociado a principio de temporada. A pesar de eso, el equipo reaccionó bien al final. El Elche nos empató a falta de un segundo, en el de Castellón ganábamos 1-0 en la primera parte jugando muy bien... Eran partidos que nos faltó un poco de suerte, aunque a veces se le llama suerte a esa inercia.

¿Cuánto hubo de mala suerte y cuánto de cosas que se podrían haber hecho de otra forma?

Todo se puede hacer siempre de otra manera, pero estás limitado en primer lugar por cuestiones económicas. Hay jugadores a los que no podemos acceder porque cobran fichas que no podemos pagar. Eso fue determinante en los últimos años porque la deuda que se trae de atrás es altísima, y hay que seguir compitiendo y pagando lo de atrás. Siempre hay una parte del presupuesto que no se materializa en el club, tienes que buscar dinero para pagar deuda de hace años. Si en su día hubiésemos podido gestionar el equipo con los ingresos anuales y destinarlos solo a la parte deportiva, probablemente hubiésemos tenido mejores plantillas estos años. Eso no quita que la de este año era muy joven, éramos conscientes, pero había situaciones atípicas como que el movimiento de jugadores era mínimo con la pandemia... Fue una temporada realmente extraña.

El presupuesto es limitado.

Tenemos siempre que ajustar mucho el presupuesto. El Santiago Futsal tuvo grandísimos jugadores y grandísimos equipos, pero la consecuencia fue la que es. Si tú tienes un millón de euros para hacer una plantilla, genial. Si tienes 150.000 y encima debes tener 300.000 porque otros 150.000 se van para deuda de atrás, es muy complicado.

¿Esos son los números de esta temporada?

No, pero pueden ser aproximados.

¿Queda mucha deuda por cubrir de años anteriores?

Queda poca, pero se entraba ya en la fase subordinada de pago de concurso y tenemos alguna que nos queda de atrás. Creo que en uno o dos años casi hubiésemos cumplido prácticamente todo.

En una categoría por debajo, en Segunda B, ¿se pueden cumplir esos compromisos? ¿Es viable el club?

Es una pregunta difícil. Se va a intentar, por supuesto. Pero es difícil porque aún no tengo claros qué ingresos son necesarios en Segunda B. Es una experiencia totalmente nueva para nosotros. Sé que los gastos bajan mucho, lo cual es positivo, pero tenemos que analizar esta semana los costes de plantilla y todo eso para saber qué cantidad de presupuesto tendríamos que manejar.

¿Siguen contando con David Rial como técnico del primer equipo?

David Rial tiene un mérito extraordinario, poca gente es tan valiente como para coger un equipo tan joven y con los problemas que había e intentar salvar la categoría. El equipo además mejoró muchísimo, los comienzos fueron complicadísimos y él mantuvo tranquilidad y profesionalidad. Y la plantilla ahora estaba rindiendo a un nivel muy alto, lo que pasa es que llegamos tarde y con demasiadas necesidades. Para una plantilla tan joven, jugar con esa presión es incómodo. Es una persona que dio unas muestras de profesionalidad que no son fáciles de encontrar.

¿A la cantera le puede afectar el descenso de categoría?

La cantera hay que fomentarla, hay que trabajarla más. Con la pandemia este año apenas hubo trabajo de cantera, tenemos al juvenil de Liga Nacional que creo que no tendrá problemas para mantener la categoría, y después tenemos un convenio con el Vista Alegre que me parece un proyecto muy bueno y que puede redundar en un beneficio grande y volver a trabajar en una cantera que teníamos sujeta a todas las cuestiones económicas y que la mermaron bastante.

¿El objetivo del primer equipo va a ser intentar ascender ya?

Sí, el equipo saldrá el año que viene con intención de ascender.

¿Se le pasó por la cabeza alguna vez dejar la presidencia del club?

Es una pregunta muy personal. Es verdad que el club tiene una parte insatisfactoria muy grande y muy grave que es la gente que vive y que ha hecho dinero en él que luego es poco agradecida. Hay que asumirlo, es así. A los directivos nadie nos va a agradecer el tiempo, el dinero, el esfuerzo y el sacrificio que supone estar en el club. Eso lo sabía, en principio no iba a ocupar este puesto, se trabajó para otra persona, el azar hizo que no se pudiera y es evidente que es un trabajo rodeado de cierta incomprensión. No solo en mi caso, también en gente de la directiva que ha sacrificado tiempo, que ha puesto dinero, etc., etc., que no se conoce. A veces la gente no es muy consciente de que si el club fue a jugar a Zaragoza es porque alguien puso dinero para el autobús. Algo tan sencillo como eso.