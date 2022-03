El Estradense logra su primer punto fuera ante el Barco: 1-1

O Barco. El Estradense arañó un valioso empate ante el Barco a modo de primer resultado positivo a domicilio del conjunto rojillo en la segunda vuelta (1-1). Atrás quedaron dos meses y medio sin puntuar lejos del Nuevo Municipal aunque con solo dos desplazamientos durante ese tramo, ante el Somozas y el Atlético Arnoia.

La primera incursión ofensiva del choque pendiente de la jornada 19 la tuvo el visitante Borja Míguez con un disparo que se marchó alto al poco de comenzar el duelo. El Estradense usó la fórmula de enviar balones al espacio hacia el propio Borja Míguez y Edu. No obstante, el Barco generó la primera ocasión clara del partido. Miguel Duque se plantó solo ante Coke a la altura del punto de penalti y mandó el esférico por arriba. Los visitantes probaron a Aitor Arias por medio de chut de Mella desde fuera del área que obligó a estirarse al guardameta. El partido se animó y tuvo llegadas por ambos bandos. Una la aprovechó Edu poco antes de cumplirse la media hora de juego al recoger un balón en largo y tocar lo justo con la punta de la bota para superar por arriba a Aitor Arias. Poco después, Anxo acarició el segundo estrellando el balón en el palo. Desde entonces, el partido derivó a un mayor protagonismo de un Barco que recibió el impulso de poner las tablas justo antes del descanso. En resumen empate con goles de Edu (m. 27) para el 0-1 y Morais (m. 44) para el 1-1 en Calabagueiros ante algo más de medio millar de personas. Carlos Julio González / ADG