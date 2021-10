El fortín de Vallecas aguarda a un Barça que necesita volver a ganar

··· El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró ayer que su objetivo es “disfrutar” de su etapa en el banquillo azulgrana el tiempo que dure y restó importancia al incidente tras el Clásico, cuando un grupo de aficionados lo increpó al abandonar el recinto en su vehículo. “Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó. Es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores”, opinó. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respaldó a Koeman: “Es un problema social y no es solo del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador”.