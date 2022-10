El fútbol expresa su dolor por la muerte de Brasi

ames. David Fernández Almeida, al que todos conocían como Brasi, apodo que heredó debido a sus orígenes brasileños, tenía siempre una sonrisa que este miércoles se apagó para siempre. Hace apenas dos meses este joven de 39 años había cambiado de trabajo para poder tener libres los fines de semana. Participaba en el montaje de una placas solares en la cubierta de una empresa de granitos en el polígono porriñés de A Granxa cuando el suelo se desprendió a sus pies cayendo al vacío desde una altura de veinte metros sobre unas losas de piedra. Nada se pudo hacer por salvarle la vida. Las reacciones no se hicieron esperar. Este vecino de la parroquia amiense de Bugallido era una persona muy querida. En las redes sociales aparecieron mensajes de los equipos a los que perteneció como la SD Esclavitud que mostraba su tristeza por su exjugador “do que gardamos un gran recordo na familia do Esclavi e o que sempre imos recordar polo seu eterno sorriso e pola marabillosa persoa que era. DEP Brasi”, frase que alcanzó más de 350 reacciones y fue compartida por más de cien personas o de la Sociedad Deportiva Villestro, ala que también perteneció, que indicaba que “ese eterno sorriso sempre quedará na nosa memoria, sempre alegre, sempre facendo rir aos demais, amigo, compañeiro, e a mellor persoa que podía estar contigo nun vestiario. Sempre estarás no noso recordo e nunca te esqueceremos” que alcanzó más de 200 reacciones. Otros clubes como el CF Biduido, que califica a Brasi como “unha persoa maravillosa das que quedan poucas, que tiña un sorriso na cara para todo o mundo. Unha proba máis do inxusta que é a vida” o la SD Brión que declaraba que “el mundo del fútbol está de luto por un jugador que con su juego y su sonrisa eterna nos cautivó a todos”. Actualmente Brasi militaba en el equipo de veteranos del Bertamiráns. e.v.