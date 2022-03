El Noia Portus Apostoli FS se enfrenta hoy al MovistarInter B

Sin mucho tiempo para celebrar la reciente victoria contra la UMA Antequera, el Noia Portus Apostoli FS se centra en su duelo de hoy contra el Movistar Inter B, duelo que le servirá para quedarse sin partidos pendientes, e intentar acercarse más aún a la Primera División.

Los árbitros del encuentro, programado para las 20:30 h. de este martes serán José Antonio Cañas y Antonio Jesús García, ambos del colegio andaluz. Once puntos tiene que conseguir, a día de hoy, el cuadro noiés para concretar el ascenso directo, que bien podrían ser ocho si supera al Movistar Inter B en el partido pendiente de la jornada 22.

El Noia llega recuperado a nivel de confianza y motivación después de olvidar las dos derrotas consecutivas de la anterior semana con un importante triunfo contra la UMA Antequera el pasado fin de semana: Se encara así una dura semana que terminará con la visita a El Ejido.

En el seno del cuadro noiés van paso a paso, y lo primero es lo que tendrán en el Pabellón Fundación Montemadrid este martes.

Allí espera el Movistar Inter B, colista de la competición con 14 unidades.

Los de Antonio Fernández, que aún no han ganado en 2022, apuran sus últimas opciones en una complicada lucha por la permanencia, y no pueden dejar escapar ninguna oportunidad. Ni siquiera ante el líder, contra el que en el Agustín Mourís dejaron una buena imagen, a pesar de terminar cayendo por 6-2.

Jon es el máximo realizador del equipo interista con 9 dianas, una de ellas de muy bella factura firmada en Noia. También destacan Bertín y Alberto Díaz, ambos con 7 goles, y un Moñino que ha acumulado importancia en las últimas fechas.

Marlon Velasco no podrá contar con Pirata, que se hizo daño en una acción del choque del pasado sábado, pero sí tiene la opción de recuperar a Edu Jabá, después de superar las molestias que no le permitieron hacer parte del duelo contra la UMA.

El último triunfo fue un paso de gigante, pero ganar en Alcalá de Henares no lo sería menos, en un camino hacia el objetivo de cerrar la primera plaza que el Noia Portus Apostoli FS quiere completar cuanto antes, y eso solo pasa por seguir ganando y alimentar de ese modo su sueño.