El Obra muestra su potencial pero no consigue ganar en Tenerife (86-83)

La Laguna (Tenerife). EFE.Un gran Marcelinho Huertas lideró el triunfo del Lenovo Tenerife frente al Monbús Obradoiro (86-83) en un duelo de mucha igualdad y que se decidió en un mejor control del juego del equipo tinerfeño en el tramo final del choque. Nadie pudo hoy con el base brasileño -33 puntos, siete asistencias y 38 créditos de valoración- y desde los primeros instantes fue el que empezó a marcar diferencias en su equipo, dirigiendo y anotando en momentos determinantes, pero además dando pases de canastas a sus compañeros. Pero al equipo insular le costó controlar y ganar el partido. Huertas solo no era suficiente y pese a que inicialmente pudo mantener a su equipo en el partido, lo cierto es que el Monbus Obradoiro trabajó muy bien en defensa, aprovechó bien sus segundos tiros bajo canasta, aunque quizás le faltó continuidad.

El conjunto gallego dio muestra de su potencial e inicialmente fue el dominador del choque merced a sus aciertos exteriores y su más acierto en el juegointerior con un Robertson capaz de alertar a toda la defensa local. Los dos equipos empezaron cuidando bien sus defensas, trabajando duro atrás y esperando el error del rival para intentar empezar a controlar el partido. No lo tuvieron fácil, pero fue el equipo de Moncho Fernández quien se aprovechó más de la situación, tras aprovechar sus rebotes ofensivos y el acierto en el tiroexterior.

Tras un 0-4 inicial, el Lenovo, de la mano de Marcelinho Huertas, empezó a reaccionar y no permitió que su rival se fuera en el marcador. No estaba fino ensus lanzamientos exteriores, pero aprovechaban el juego interior y los lanzamientos a media distancia. Con 16-19 se llegó al término de los primeros diez minutos con dos equipos que no lograban encontrar su lugar en la pista. Bien el Obradoiro aprovechandosu juego interior y un Lenovo Tenerife que con sus ataques muy verticales se mantenía en el partido.

En el segundo cuarto mejoró el juego de los locales. Por lo pronto se encontró con Wiltjer mas acierto exterior. Pero en el inicio de este segundo cuarto Okouose hizo el dueño de la zona anotando tres canastas consecutivas importantes (22-27).

La aparición de Wiltjer supuso un cambio en el juego del equipo. Dos triples suyos volvieron a poner a su equipo delante en el marcador (30-29 y 33- 31) y, a partir de aquí un Lenovo Tenerife mucho más centrado y mejor situado en la cancha. Tras el descanso se vio a un mejor equipo tinerfeño, jugó con más soltura y pudo correr más lo que se tradujo en empezar a controlar el marcador y elpartido. Llegó a tener ventajas de hasta once puntos (59-48, min.28) tras un triple de Bruno Fitipaldo, terminando el tercer cuarto con un 64-56.

Se esperaba un último cuarto intenso y pese a la diferencia en el electrónico, el Obradoiro no iba a bajar los brazos. Y fue así porque el equipo gallego, con unRobertson muy inspirado -23 puntos al final del choque- empujó a su equipo hacia adelante hasta llegar a empatar de nuevo el choque a 68 (min34).

De nuevo Huertas tomaría los mandos del choque y siete puntos del base brasileño supuso que el partido volviera a tener un dominador claro (75-68).En los últimos cuatro minutos, el Lenovo Tenerife supo manejar mejor el encuentro y, auque el rival empujó con fuerza, lo cierto es que lograronmantener unas diferencias claras para poder terminar con victoria el choque (86-83).