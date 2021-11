El olímpico noiés Caetano Horta, la estrella en la Gala del Remo Gallego

Santiago. El noiés Caetano Horta, diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2020 del pasado verano, y el Club de Mar de Noia del que forma parte fueron protagonistas en los premios de la Gala del Remo Gallego 2021 que se celebró este fin de semana en Sada. La cita tuvo lugar en el marco del Gran Premio Deputación da Coruña, última prueba de la Liga Nacional de Remo de Mar, encuadrada a su vez en la Semana Abanca.

El evento organizado por la Federación Gallega de Remo se desarrolló en la Casa de Cultura Pintor Llorens con la asistencia de más de trescientas personas, entre ellas el alcalde de Sada, Benito Portela, además de otros regidores de la comarca, representantes de la Xunta de Galicia, de la Deputación de A Coruña y de la propia Federación con Manuel Seijas al frente. Se entregaron un total de 27 galardones, con la entidad de Noia liderando el botín con tres en su cuenta, seguida de los clubes de Ribadeo, Cedeira, Bueu, Cabo de Cruz y Vigo, todos ellos con dos.

Además de Caetano Horta por su éxito olímpico, fueron premiados a nivel individual María Jesús Bermúdez (árbitro), Luciano Moldovan y Arturo Abruñedo (técnicos), Nieves del Carmen (promesa) y José Daniel Rodríguez, cuya trayectoria al frente del Club de Remo San Felipe de Ferrol fue reconocida en un emotivo homenaje.

La lista completa de premios colectivos fue la siguiente. En remo olímpico: Alevín (Remo Ares y Remo Ribadeo), Infantil (Remo Ribadeo y Mar de Noia), Cadete (Remo Tui y Regatas Perillo de Oleiros-A Coruña), Juvenil (Remo Cedeira y Mar de Noia), Sénior (San Felipe de Ferrol y Remo do Miño de Tui). En banco fijo: Batel (Mecos do Grove y Do Mar de Bueu), Traineriña (Cabo de Cruz Boiro y Do Mar de Bueu), Trainera (Cabo de Cruz Boiro y Samertolameu de Moaña). En banco móvil mar: Yolas (Remo Cedeira y Remo Tui), Remo de Mar (ambos el Club de Remo Vigo). REDACCIÓN