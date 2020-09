El regreso de un histórico santiagués: empieza hoy el Vista Alegre Estudiantil

Santiago. Como Nagelsmann, el técnico del Leipzig, el santiagués Gonzalo Lestayo decidió muy joven, obligado a dejar de jugar por una lesión de rodilla a los 28 años, ser entrenador. Ahora, a los 36, ha dirigido sobre todo en la base: Santiago, SD Compostela (el año pasado llevó al juvenil al ascenso a Nacional), con una experiencia en el Cacheiras (Segunda Regional). Pero no le asusta el reto que afronta, en Tercera con el Vista Alegre Estudiantil.

“Es un paso fundamental en mi carrera. Habitualmente no es posible este salto, no se apuesta por la gente joven. Pero él (Susín) confía en mí, me vio entrenar muchas veces, y el tema de la edad no es algo que me preocupe; lo tomo con ilusión, lógicamente, pero sin miedo a nada”.

No se moja en cuanto a objetivos, más allá del de “consolidar el proyecto, sin renunciar a nada”, cuando aún no se sabe cómo será exactamente la competición.

“Esta temporada es más difícil aún, con la incertidumbre: ahora en fase 1, la semana pasada sí hubiera sido posible entrenar con contacto y ahora no... esta semana el primer día en el campo de la USC, otros dos en Santa Isabel... en grupos, y tenemos que cohesionar el equipo, a gente que no ha jugado nunca junta”, comenta.

Junto a él, preparador físico, una fisio, un analista y entrenador de porteros/segundo entrenador. Apuesta por que su equipo “tenga una identidad”, y dice que se adapta a los jugadores. a. p.