El Salamanca golea al Arosa, que queda a dos puntos de la salvación

Salamanca (4): Salcedo; Gustavo (Willy, min. 86), Murua, Fer Romero, Kristian, Álex Menéndez; Telles, Amaro, Diego Benito (Raúl Uche, min. 65); Juancho (Mikel Bueno, min. 75) e Iban Ribeiro (Luis Martínez, min. 86).

Arosa (0): Álex Cobo; Javi Fontán, Pedro García, Diego Felices (Piay, min. 46), Cotilla (Jorge Fajardo, min. 68); Diz (Porrúa, min. 46), Sidibé; Luis Nuño (Ross, min. 72), Julio Rey, Luismi; y Pedro Beda.

Árbitro: Escobar López. (C. T. Las Palmas). Amonestó con amarilla a los visitantes Diego Felices, Álex Cobo y Julio Rey.

Goles: 1-0 Juancho (min. 19). 2-0 Juancho (min. 25). 3-0 Álex Menéndez (min. 45). 4-0 Mikel Bueno (min. 92).

Estadio Helmántico. 2.000 espectadores.

Volvió la tónica general fuera de A Lomba para el Arosa en esta segunda vuelta, con un partido muy malo y una nueva goleada, la más contundente de la temporada y ante un rival directo en la lucha por la permenencia. El equipo de Jorge Otero salió menos intenso y llegó al descanso con el partido sentenciado por un doblete de Juancho y un tanto de Álex Menéndez. En la segunda parte, el equipo arlequinado quiso caer con honor, pero no pudo ni tirar entre los tres palos. Para más inri, Mikel Bueno completó la goleada en la prolongación.

Arrancó el choque y comenzó la superioridad local. El equipo de José María Hernández gozó de los primeros acercamientos, aunque que no llevaron peligro. También tuvo un tímido intento el equipo arousano. Luis Nuño forzó una falta y, en el rebote, Pedro Beda puso un centro al que no llegó Sidibé en el segundo palo. Poco a poco, el conjunto charro encerró al Arosa en su campo y Juancho hizo el 1-0, tras una gran conducción de Kristian, en un grave error del equipo vilagarciano. Sin embargo, el primer gol provocó una reacción en los hombres de Otero. El Arosa tuvo sus mejores minutos tras el primer tanto y pudo empatar la contienda en su ocasión más clara de todo el choque, con un lanzamiento de Luis Nuño desde la frontal del área que se estrelló en el travesaño. En la siguiente jugada, Juancho completó su doblete. Fue en un balón en largo hacia el delantero colombiano, provocó la caída de Pedro Garcia y Juancho batió a Álex Cobo tras recortar a Diego Felices. El tanto fue muy protestado por el Arosa por una posible falta de Juancho sobre Pedro García. El segundo gol local sí fue un mazazo y no tuvo reacción el equipo arousano. Los pupilos de Jorge Otero pedían el descanso a gritos desde el minuto 30, sin ideas en ataque y con sus mejores acercamientos en centros laterales, gracias a un activo Luis Nuño, que no tuvieron peligro. Para completar una primera mitad nefasta, Álex Menéndez hizo el tercer tanto del Salamanca. Tras una mano de Álex Cobo fuera del área, el carrilero gijonés marcó desde la frontal del área en un libre directo.

La segunda mitad comenzó con otro ritmo por parte del Arosa. El conjunto de Jorge Otero se hizo con el esférico, pero le costó mucho trenzar jugadas. Movió el esquema y metió a Porrúa para tener más creación en la línea de tres cuartos. Aparecieron las combinaciones y las subidas de Javi Fontán y Cotilla, aunque el resultado fue el mismo del primer acto: ninguna ocasión de peligro, de ahí el 4.0 final. Antón Vieites