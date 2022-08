El Santiago Futsal no puede inscribir al equipo e inicia el proceso de liquidación

“Chegou un día que nunca quixéramos vivir. O primeiro equipo non sairá a competir na 2022/23”. Con estas palabras en la cuenta de Twitter del club, el Santiago Futsal comunicó ayer que no podrá inscribir al equipo en categoría alguna. “A RFEF comunicounos a non inscripción do equipo na 2ªB, e tamén, a imposibilidade de acceder a praza de 2ª trala renuncia do Imperial ao non aceptar a deuda do Concello como garantía”, informaron desde la entidad santiaguesa. De esta forma, con el club en proceso concursal y sin liquidez, se confirma la crónica de una muerte anunciada.

“Queremos agradecer á afección o apoio durante todos estes anos. Loitamos ata o último instante por evitar este final, pero non foi abondo. Grazas de verdade, vós sodes o Santiago Futsal. Iso vai seguir en todos nós”, destacaron desde el club a través de sus redes sociales.

El Santiago Futsal necesitaba una subvención del Ayuntamiento que no ha llegado. Desde Raxoi indicaban hace unas semanas a este periódico que el problema está en la falta del certificado de estar al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

Sea como fuere, la delicadísima situación del Santiago Futsal ha provocado este desenlace, que desembocará en un plan de liquidación, tal y como anunció ayer el presidente del club, Ramón García. “Nos han dejado solos, necesitábamos 8.000 euros, pero no han llegado”, lamenta el máximo mandatario de la entidad durante los últimos diez años. Se queja, además, de la lentitud del actual gobierno local para agilizar las subvenciones. “Han tardado demasiado tiempo en actuar, y los impagos nos han condenado”, indica. Eso, y “el cansancio acumulado después de tantos momentos de dificultades, con el club en proceso concursal desde 2014”, relata.

La desaparición del Santiago Futsal ya es una realidad y ahora el futuro inmediato de la entidad pasa por intentar salvar las categorías inferiores. “La idea es fundar un club nuevo y encajar ahí la base”, comenta García, frustrado por la imposibilidad de inscribir al equipo para la próxima temporada, justo, además, cuando en las últimas horas han tenido la posibilidad de acceder a una plaza en Segunda División, tras la renuncia por problemas económicos del Imperial de Murcia: “Pero no ha podido ser, no hemos tenido ningún tipo de ayuda y las deudas nos han llevado a esta situación”.

Con la confirmación del adiós del Santiago Futsal se cierra un ciclo que ha dejado grandes momentos para la historia del fútbol sala compostelano. En el curso 2005/06, se produjo el primer y resonante éxito: campeón de la Copa en Zaragoza. Y un año exacto más tarde, la Recopa de Europa en Sar. En el palmarés también brillan el título de la Supercopa del año 2010 y un subcampeonato en otra Recopa.