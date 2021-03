Siempre se decía pero al final nunca pasaba. Yo nunca pensé en llegar a estar algún día en la situación de optar a unos Juegos Olímpicos. El objetivo siempre era individual, hacer el circuito mundial y competir por tu cuenta. Sí he competido por España muchas veces en los Mundiales de la ISA pero sin ese objetivo de clasificarse para los Juegos. Es increíble que haya cambiado y entrenar para algo tan grande como esto. A mí me motiva mucho tener un objetivo diferente. Ya eran muchos años entrenando y surfeando para los mismos campeonatos. Y el hecho de ir con la selección española es brutal, todos nos llevamos superbién. Competir representando a tu país es algo superespecial, y no solo a nivel individual. Hace dos años ganamos el Mundial por equipos y fue uno de los mejores resultados de mi vida.

De nosotros nadie fue todavía allí. El circuito mundial, el QS y el CT, son en otros países. Es una ola larga, de fondo de roca, en la que puedes hacer muchas maniobras y practicar un surf sólido y en línea, que es en lo que somos fuertes nosotros. Son olas muy parecidas a las que puede haber en Ericeira, donde yo entreno mucho, y en las que me siento cómodo. Yo creo que podemos hacer un gran papel, estoy con muchas ganas y con mucha ilusión por que me hayan elegido porque estaba muy cara la plaza. Y más siendo la última oportunidad para optar a una plaza para los Juegos. El surf será olímpico por primera vez y sería increíble poder estar ahí.

Como no hubo campeonatos por el COVID no había un ranquin para seguir. Este año y el anterior son tan diferentes que tuvimos que hacer cinco concentraciones, una en Portugal y otras cuatro en Canarias. Hicimos muchos entrenamientos y simulacros de competición entre nosotros, con jueces, y de ahí sacaron sus conclusiones. Al final eligieron a cuatro y se quedaron fuera surfistas muy buenos que si llegan a ir también harían un gran papel. Viendo el tipo de ola que vamos a surfear en el Mundial creo que eligieron a la perfección. Nos llevan a Aritz Aramburu, Jonathan González y a mí, que llevamos toda la vida compitiendo, somos los más veteranos, y a Andy Criere, que es más joven, pero es un surfista muy sólido y con mucha experiencia.

Todavía debe pasar una última criba para estar en El Salvador, y allí se encontrará con surfistas de talla mundial, pero ¿se ve en Tokio?

Está muy, muy complicado, pero nunca hay un campeonato fácil. Se trata de estar preparado física y psicológicamente, tener las tablas adecuadas para ese tipo de olas y estar con confianza. Nunca sabes cuándo puedes conseguir un resultado. Hay que ir con mentalidad positiva, el nivel es el más alto del mundo. Es un reto, pero yo me veo bien, con muchas ganas. Una vez allí hay que ir pasando ronda a ronda, sin pensar mucho por delante. Eso es clave, es una línea muy fina que no puedes traspasar porque la presión te puede jugar una mala pasada. Hay que centrarse en el momento, dar todo en cada manga que compitas, ola a ola. Cuando empiezas a pensar mucho por delante no estás en el presente y no salen las cosas.

Ya sea usted, ya sea alguno de sus compañeros, ¿ve a España en el debut olímpico del surf?

Cualquiera de los que vamos podemos clasificarnos. Hace dos años yo quedé sexto y me hubiera clasificado, fui el mejor europeo. Todos los que vamos tenemos un nivel muy alto. Vamos a competir contra los mejores surfistas del mundo pero nosotros estamos ahí también, ya les hemos ganado en algunas ocasiones a muchos de ellos. En surfing dependes de muchas cosas, del mar, de la ola, en esos 25 minutos puede pasar de todo, no es como un campo que no se mueve, dependes mucho de factores que no puedes controlar. Las chicas también tienen un nivelazo. Leticia Canales empezó el año pasado quedando quinta en un Mundial en Australia. Nadia Erostarbe también es una chica joven, tiene veinte años, y el año pasado fue segunda en un Mundial en Portugal. Garazi (Sánchez) y Ariane (Ochoa) son chicas con mucha experiencia y supersólidas.

El surf es un deporte longevo, aunque también es cierto que Kelly Slater solo hay uno. ¿Va a ser esta su única oportunidad o se ve luchando en el próximo ciclo olímpico?

Yo creo que me veo luchando. Cuando tenía veinte años no me veía compitiendo con treinta. Ahora tengo 35, más experiencia, y creo que estoy aún más fuerte que antes. Kelly es un caso muy especial, tiene 49 y está súper en forma. Es uno de los mejores atletas de la historia. Es impresionante la capacidad que tiene de seguir cada año con nuevas motivaciones. Yo espero seguir muchos años porque me encanta competir y me mantiene en forma. Si no compites surfeas por divertirte pero tu nivel se estanca. Antes era diferente, los surfistas no se cuidaban tanto, ahora se convirtió en un deporte más profesional y por eso se aguanta más años compitiendo a nivel alto. Antes con cuarenta años no estabas en un Mundial, había mucha fiesta también, era distinto.

¿Cómo va a planificar estos dos meses hasta el Mundial?

Estuvimos en Canarias y después me fui a entrenar a Portugal. Ahora voy a estar una semana en Vigo. Después tendremos otro entrenamiento en Marruecos, una semana, nos lleva allí la Federación porque son olas parecidas a las que vamos a tener en el Mundial. Y en abril nos iremos dos semanas a El Salvador para ver cómo es la ola, ver qué tal las vamos a llevar y ponernos a punto. El Mundial es en mayo; estos meses hay que darle caña entrenando.