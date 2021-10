El tenis femenino español está en alza y tiene futuro

Tras Lili Álvarez (1905-1998, pionera del deporte español, primera mujer española que participó en unas Olimpiadas, 16 títulos en tenis, 3 subcampeonatos de Wimbledon, etc.) y Ana María Estalella (falleció en el 2015 a los 83 años de edad, con la que mantuve una relación de amistad cuando vivía en la calle D. Ramón de la Cruz en Madrid, una de las pioneras del tenis femenino español, de la época de Manolo Santana, Andrés Gimeno y Manolo Orantes); llegaron Arantxa Sánchez Vicario (4 Grand Slam) y Conchita Martínez (1 Grand Slam).

Ambas pusieron al tenis femenino español en lo más alto a nivel mundial, han sido las más grandes, han dejado huella y un gran vacío, si bien todo parecía indicar que Garbiñe Muguruza, tras ganar 9 WTA, 7ITF y dos Grand Slam (Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017) y convertirse en la número 1 en el ranking de la WTA el 11/09/2017, además de finalista en el Abierto de Australia en 2020 (ahora es la 5ª), seguiría sus pasos de la mano de Conchita Martínez como entrenadora, ya que tiene tenis para dominar el tenis femenino o al menos estar en lo más alto. De momento no ha sido así, cuando llega la hora de la verdad y dar un paso adelante no ha estado en las grandes finales de Grand Slam en el 2021, como cabía esperar, debido a su falta de regularidad, no ha sabido rentabilizar su gran tenis, le falta mentalidad ganadora y saber sufrir en la pista para volver a ser la nº 1 (el poder mental es cada vez más importante en el tenis, marca la diferencia).

En el top-20 de la WTA, solamente han conseguido entrar 8 tenistas españolas: Muguruza (1), Arantxa (1), Conchita Martínez (2), Anabel Medina (6), Carla Suárez (6). Paula Badosa (13), Magüi Serna (19) y María José Martínez (19). Paula Badosa está llamada a entrar en el top-ten muy pronto, y acompañar a Garbiñe Muguruza. El tenis femenino español está en alza, pasa por un momento dulce y tiene el futuro garantizado con Muguruza, Badosa, Sorribes, Parrizas, etc.

Precisamente, tendrán oportunidad de demostrarlo en la próxima cita internacional en Praga para competir por la Copa Billie Jean King (antigua Copa Federación del tenis femenino). Anabel Medina, capitana del equipo de tenis femenino de España, ha seleccionado a Muguruza, Badosa, Sorribes, Parrizas y Carla Suárez (en su despedida del tenis, jugadora muy experimentada y comprometida siempre con la Copa Federación, vuelve tras su retirada después de disputar el US Open este verano), que defenderán a España en el torneo que tendrá lugar en el O2 Arena en Praga del 1 al 6 de noviembre, y en el que participarán 12 naciones (Alemania, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, España, Eslovaquia, EEUU, Francia, República Checa, Rusia y Suiza).

Salvo que se produzcan cambios de última hora, Garbiñe Muguruza será la número 1, jugará Carla Suárez de número 2 como despedida (se lo merece tras una trayectoria ejemplar y después de haberse recuperado de un linfoma de Hodgkin y darnos una gran lección a todos) o Anabel Medina respetará el ranking y pondrá a Paula Badosa de número 2. ¡Las jugadoras españolas atraviesan un momento dulce y pueden darnos una gran alegría en Praga!