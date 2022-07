El trabajo de la creación de un equipo de fútbol

PASAMOS UNA ETAPA LLENA DE ALTERACIONEs y ahora parece parece que vamos camino de lo tradicional y volver a vivir lo de antes. Dicen que el fútbol cuanto más lo vives más te une.

Dejamos atrás los resultados de campo, los sabores y sinsabores del juego, continúa el trabajo de despacho para todos los equipos.

Algunos han sido sacudidos por acontecimientos desagradables en las cuentas, en los marcadores y en los resultados. Olvidados los éxitos y los fracasos, entramos en la fase de creación de un equipo, en el montaje y composición de cuerpos técnicos y plantel de jugadores.

No anda el balón, pero no para el fútbol y la atención se centra en los despachos.

La planificación de la entidad debe definir claramente el objetivo, conocer la masa social, determinar los recursos humanos, materiales y económicos, los campos para entrenamiento y juego, confección de la plantilla con los que tienen continuidad, los fichajes y la promoción de jugadores.

Siguiendo con el trabajo de despachos entramos en la planificación de la pretemporada y sus objetivos entre los que se debe incluir la construcción del modelo de juego y continuando con la panificación de la temporada donde se tendrán en cuenta las dinámicas de grupo, las relaciones con los otros estamentos del club, la seriedad el proyecto, la solidaridad y el sentido de equipo.

En cuanto a trabajo de campo, los entrenamientos, deben respetar los principios del entrenamiento, la óptima intensidad en las sesiones y el volumen adecuado, que sean tareas competitivas, dinámicas y sobre todo que los entrenamientos sean integrados en la competición, tengan transferencia directa y además sean de utilidad.

Que lo que se entrene sea válido para el tipo de juego que queremos realizar.

Es imprescindible realizar un análisis del contexto para de esa manera conocer las circunstancias y acontecimientos que suceden alrededor del club y del equipo, tanto materiales como abstractas.

Podemos utilizar armas, como el análisis DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para realizar el diagnóstico del equipo ante la toma de decisiones que tenemos que emprender y así conocer las fortalezas, las capacidades, y las ventajas competitivas para provecharlas y usarlas como oportunidades favorables y también conocer las debilidades y puntos que limitan la capacidad el equipo ante los próximos rivales.

En el análisis, identificaremos las oportunidades y amenazas de nuestro equipo con respecto a otros conjuntos y dentro del entorno competitivo en el que nos relacionamos.

La composición de un plantel de jugadores tiene como finalidad buscar unos jugadores con las características adecuadas a los puestos en el terreno de juego, de forma equilibrada, pensando en el gusto por el juego, en el modelo, en el tipo de competición, en los rivales y en los campos donde se disputa la competición. Creo que se debe poner la figura del entrenador como centro del proyecto y un plantel equilibrado con un número de elementos, en la plantilla, ajustado a la capacidad y, por descontado, al poder económico de la entidad. Con jugadores especialistas, versátiles, en promoción, jugadores que entienden y que hagan que ocurran cosas.

Todo esto junto con la posibilidad de realizar cinco cambios.

Ahora, retroalimentar la gestión social, financiera y deportiva, van de la mano, pero se diferencian mucho y si la deportiva no funciona, no mantiene resultados, no se sostiene la entidad.