“El trabajo diario está siendo buenísimo. Nos da confianza”

En cualquier otra temporada habría echado la mirada hacia arriba, buscado en la grada a su familia y a sus amigos, y sonreído con esa mirada pícara que aún avisa de que solo tiene 28 años. Pero también eso lo impedirá la maldita pandemia. Pepe Pozas regresa este domingo a casa, al Martín Carpena, y como tantos otros jugadores de la factoría Los Guindos, por mucho que pasen los años, por muy referente, leyenda o mito en que se esté convirtiendo ya en el Monbus Obradoiro, confiesa que el regreso siempre es especial.

Son 7 años ya fuera, ¿sigue siendo especial volver a Málaga a jugar?

Sí, siempre es especial. Además de porque es mi ciudad por el tema del equipo, la gente que conozco, siempre tengo ganas de ver a muchos amigos que por suerte tengo en el equipo contrario.

Pero no será lo mismo esta vez.

No y será complicado por no decir imposible verlos a todos. A lo mejor a mis padres y poco más. Esta es una de las cosas de la pandemia, no poder acercarte a tus seres queridos ni cuando vas de viaje a Málaga. Pero es lo que hay.

¿Aún después de tantos años, cuando regresa, le sigue picando ese orgullo de querer hacerlo bien para demostrar a la gente del club lo que dejaron escapar?

No tanto, hace tiempo que dejé de pensar ya en eso. Esto es un negocio, si rindes, bien, y si no, no sirves, por así decirlo. Ellos en el momento en que yo estaba allí pensaban que no iba a rendir, no lo sabremos porque no pude probarlo, pero esto pasa en muchos sitios. No es que vaya a echar una revancha con nadie porque por suerte yo también he tenido mi carrera, estoy orgulloso de cómo va, la sigo trabajando y ya nos veremos en el camino, seguramente.

Al Obra se le ve muy bien.

Sí porque el trabajo diario está siendo buenísimo. El nivel que está poniendo cada jugador cada día es muy alto y eso nos ayuda a ir a todos los partidos confiados en que los podemos luchar y ganar. Ahí ya viene luego después todo lo demás. El ritmo, la confianza, pensar que cualquiera puede anotar, hacer cualquier cosa y que todos estamos a una en defensa. Se ve no solo en los resultados que sería obvio ir a ellos, sino en la dinámica y las sensaciones.

Son muchos los que ya dicen que da gusto este año verles jugar.

Sí, es verdad, lo escucho. Nos dan mucho cariño y por las redes sociales y hace referencia a esto. Este año hemos dado un paso más, los entrenadores siempre se reinventan y nos está yendo bien.

Ya lo avisaban tanto Gonzalo Rodríguez como Víctor Pérez en pretemporada: la llegada de Robertson y de Enoch ayudarían a ver cosas diferentes. ¿Contar con jugadores capaces de generar sus propias canastas, obliga a un base también a cambiar el chip?

Sí, siempre tienes que estar un poco más pendiente porque es gente que se puede generar sus tiros y a lo mejor les tienen que dar más espacios. Algunos sistemas que tenemos igual desde hace seis años estoy acostumbrado de hacerlos de una manera y los tengo que cambiar también. Como los técnicos se reinventan, yo también tengo que hacerlo un poco y buscar en qué posiciones se pueden encontrar más cómodos, pero se agradecen mucho este tipo de jugadores que cuando hay un problema o complicación en una jugada sean capaces de resolver por su calidad.

El otro día le preguntaban en Radio Marca si Oliver le estaba dando muchas lecciones. A lo mejor también se las da usted, ¿no?

A nivel de recordar jugadas a lo mejor sí porque teníamos muchas y hay que compartir ese conocimiento con tu compañero, pero también él desde el primer día comparte el suyo con todo el que se mueva en la pista y sea del Obradoiro, hasta con Fran (Grela, el delegado), si lo pilla por ahí (se ríe). Ya teníamos un buen grupo pero Albert ha sido la guinda del pastel porque da siempre consejos en el momento clave y eso nos está ayudando a progresar más rápido.

¿Y tiene la sensación que a él le respetan más los árbitros?

Solo me saca 14 años, a lo mejor eso tiene algo que ver (ironiza). No lo noto drásticamente, pero también lo pensaba hace 4 años y ahora me pitan cosas que entonces no me pitaban. Eso es el paso del tiempo y la veteranía que te da un grado.

¿Unicaja es un equipo aún por amoldar?

No sabría que decir porque les ves muchos partidos que juegan increíble, que se pasan la pelota, que anotan, y luego otros que a lo mejor por ese fallo ofensivo van con más problema. Defensivamente lo dan todo y es un equipazo. Tienen calidad, puntos, no hay más que ver a Francis (Alonso), a Alberto (Díaz), a Darío (Brizuela), a Bouteille... es un equipo súper peligroso y top.

¿Habrá que aprovechar su cansancio con 3 partidos en cinco días?

Con la plantilla larga que tienen, que el único que juega todos los minutos es Alberto que es de otro mundo, sufrirán a lo mejor un poco pero no creo que sea determinante.

Díaz suma minutos pero aún así acaba de batir su récord de anotación en la ACB. Es su amigo pero, ¿lo va a hacer correr mucho?

No, porque da igual, ayer lo pusieron a correr y él seguía jugando 35 minutos. No hay problema, es como un robot. Personalmente me alegro mucho. Simplemente vamos a intentar castigarlo un poco y que juegue lo menos posible.

¿Lo que más debe preocupar del Unicaja es su tiro exterior?

Sin duda, porque en cualquier momento te pueden meter un triple y castigarte tanto Briuzuela, como Jaime que puede volver, Mekel, Alberto, Francis, Bouteille, Waczynski, Abromaitis... Son jugadores de más del 40% en triples y no puedes elegir, debes intentar que no tiren y luego ya rezar.

¿El base titular del equipo revelación de la Liga se merece ir a las ventanas con la selección?

Buff. No sé. Se lo merece Rodrigo San Miguel por cómo está llevando a su equipo... podría decir que sí, que no. Lo que sé es que es un marrón porque hay tantísimos jugadores buenos en la Liga que ahora mismo se podrían hace dos selecciones y sería muy complicado. A mí me haría muchísima ilusión, creo que estoy jugando bastante mejor que el año pasado y sería una opción, pero es cosa de Sergio. ¡Ojalá!