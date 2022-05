‘El último baile’ de Albert Oliver

Albert Oliver disputará esta tarde su último partido como profesional. A las 20.45 horas comenzará el Monbus Obradoiro-Valencia Basket que supondrá el adiós de “una leyenda del baloncesto”, como le definió su actual entrenador, Moncho Fernández. La decisión del veterano base egarense se produjo en la antesala del encuentro ante el Real Madrid, según él mismo confirmó: “Se lo dije a mis hijos porque lo tenía claro”, aunque la idea la comenzó a barruntar antes de la derrota que sufrió el conjunto compostelano ante Unicaja en el Multiusos Fontes do Sar.

“Ya había hablado con mi mujer después del día que le ganamos a Gran Canaria de que la retirada podía ser una posibilidad”, explicó, aunque en lo personal, el día más duro lo vivió cuando el Monbus Obradoiro recibió al BAXI Manresa: “Vino mi familia a verme y yo sabía que no iba a ir convocado”. “En un momento me giré y los vi llorar porque yo no jugaba. No sé cómo aguanté”, recordó ayer con la voz quebrada, obligado a hacer pausas para respirar mientras las lágrimas le corrían por las mejillas.

Albert Oliver estuvo acompañado ayer en la rueda de prensa de despedida por su mujer, sus dos hijos, la plantilla al completo, a la que antes de comenzar amenazó con hablar durante una hora solo por verles mantener el tipo de pie detrás de él, el presidente y el consejo de administración, que le brindó, al acabar, un aplauso de más de un minuto. “Tomo la decisión en el día correcto y cuando me toca”, apuntó, aunque señaló que sus hijos querían que continuase un año más. “Está muy cerca el récord de Darryl Middleton”, que llegó a jugar en ACB hasta los 44 años, señaló el base catalán, que confesó la insistencia de sus descendientes por conseguir alcanzar esa marca.

La decisión de retirarse se precipitó en el tramo final del curso porque, según apuntó, su idea inicial era dejar el baloncesto al terminar la próxima temporada: “Cuando empezó tenía claro que jugaría este año y el siguiente”.

Además, se sintió agradecido al Monbus Obradoiro por ser el último equipo que le contrató en activo: “Me voy tranquilo, en un club que me ha tratado muy bien desde el primer día. Es una gran entidad para despedirse del baloncesto. Por Moncho, el cuerpo técnico y mis compañeros”.

“Esperaba despedirme en la pista y que la gente lo supiese”, expresó agradecido, ya que la rueda de prensa en la que se le puso voz a su anuncio se realizó sobre el parqué del Multiusos Fontes do Sar, en el que, esta tarde, disputará sus últimos minutos como jugador de la ACB.

A pesar de que la decisión la había tomado semanas atrás, optó por comunicárselo a Moncho Fernández y al cuerpo técnico al acabar el choque del miércoles en Badalona ante el Joventut: “Le dije a los entrenadores que lo dejaba cuando terminó el partido de la Penya. No quería que mi decisión distorsionase el objetivo”. Reconoció que, pese a la dureza que supuso para él el no haber sido convocado en varios compromisos, se sintió “valorado” por el cuerpo técnico.

“Han sido dos años duros”, repasó Oliver de su estancia en el Obra, por la dificultad que suponía “jugar bien pero sin que lleguen las victorias”. Sin embargo, explicó que se sintió “como en una familia” en Santiago.

El base catalán avisó que tiene intenciones de seguir ligado al baloncesto. Reconoció que ya ha recibido ofertas, tanto del Gran Canaria, el equipo en el que ha estado más tiempo, como de otros clubes, para formar parte del cuerpo técnico. “No sé qué deparará el futuro, pero seguiré ligado” al deporte de la canasta, concluyó Albert Oliver en la antesala de su último partido.