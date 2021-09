En fútbol mandan los resultados

OCTUBRE será el gran mes del fútbol, todos los datos apuntan al reencuentro con los campos de juego de los modestos. A final de mes estarán funcionando todas las ligas de este país. Una gran noticia. Supera en inscripciones a la etapa prepandemia.

Mientras tanto, volvemos a nuestra triste realidad. Se ha iniciado una etapa de dudas, rajadas, malas rachas, fracasos, euforias, éxitos y sólo estamos empezando. Ya entramos en la verdadera salsa del fútbol.

Los resultados mandan, y cuando no los hay buenos todo parece malo. No sirven los jugadores, no sirve el entrenador, se agita todo y aparecen las dudas, la desconfianza y la impaciencia. Escasea la frialdad durante el análisis de resultados. Así, se minimizan las fortalezas y se agrandan y multiplican las limitaciones. Sé que es difícil jugar al margen del marcador, pero es sólo un número que puede volverse positivo si uno se aplica sin ataduras, con serenidad y con frialdad. No hay éxito sin esfuerzo y sin dedicación.

A estas alturas de la temporada el Celta anda buscando central, busca en casa porque ya no hay otra posibilidad. Los centrales de ahora tienen que ser pequeños para que puedan correr mucho hacia atrás. En el Bernabéu, sin pelota, generó más ataques y contraataques que en todo el partido de Balaídos. Aquí hizo más daño enviándola que llevándola, como todos, cuando aprieta el tiempo y el marcador es lícito buscar ese recurso. Los viernes no son un buen día para jugar al fútbol. Uno de quince puntos no es mucho. Si se desperdician muchos minutos y no se es capaz de mantener la portería a cero, luego no da para remontar. Reconocía el jefe que el hecho de haber sumado un punto de los primeros quince le preocupa, pero mantenía su confianza en que podrán revertir la situación. Con tantas jornadas por delante, el sentido común y los precedentes dicen que no hay nada escrito sobre el destino del club pese a un inicio casi imposible de empeorar.

Leí crónicas recordando que los dos últimos descensos se produjeron con mejores arranques que este. Hay precedentes para el optimismo y también para la desconfianza. El entrenador rota sólo por necesidad y, con jornadas intersemanales, podría cambiar de idea dada la situación y las prestaciones de algunos jugadores. Visto que quedó más satisfecho con el equipo del segundo tiempo ante al Cádiz, las posibilidades se abren para el próximo. Incluso puede variar su 1-4-1-3-2.

Al Deportivo no hay quien lo pare. En el peor partido, se hizo con el triunfo ante un rival poderoso en el juego y en los objetivos. Son victorias que afirman y consolidan a un equipo. Se le supone superioridad y debe estar en consonancia con el peso del nombre. Por muy Primera que la llamen, en el peso y en el valor, no deja de ser una Segunda B. Tanto nombre y tanto presupuesto tienen que valer para algo.

El Compostela quiere más y mejor. Los inicios son prometedores. En el estadio Vero Boquete de San Lázaro presencié un encuentro de superioridad manifiesta de los locales. Luego, en la continuación, mucha desorganización ante un rival inocente, el Móstoles, que jugó sin plan de juego y con poco físico.