En fútbol se le puede ganar al mejor

ALGUNOS EQUIPOS actuaron en la Copa del Rey con el ‘Plan B’, y se dieron varias sorpresas. Observé la dificultad para jugar este tipo de partidos, algunos miran por encima del hombro y la dejadez se estampa en la cara de muchos jugadores, dando una imagen de actuación forzada, sin contundencia, sin convicción y con la activación por los suelos. Pensaba que era una oportunidad de oro para los menos habituales, los que menos minutos tienen, y resultó ser un marrón de consideración.

Por parte de los equipos supuestamente inferiores, por la categoría en la que juegan, vimos buen nivel físico y superioridad táctica. Los jugadores están cada vez mejor entrenados, mejor dirigidos y son ricos tácticamente. Sus entrenadores están formados en las dificultades y en las penurias para sacar a los equipos adelante, y la necesidad te hace exprimir todo al máximo. La motivación que ejercen los grandes es un factor añadido y, si se duermen las estrellas, cualquiera les pinta la cara.

Así que no valen las excusas de campo pequeño, rival con juego directo, mal comportamiento del balón o la discontinuidad en el juego. Ahí está una de las grandezas de este deporte, donde se puede ganar al mejor aprovechando que no tenga un buen día y llevando el juego a terreno propicio. Nos dejan cosas muy claras a los entrenadores.

Los grandes lo son por lo conseguido, pero como se descuiden, dejen subirse a las barbas al rival, a ver cómo los bajan después. No hace falta recordar las dificultades del Barça y del Real Madrid o el batacazo de los de Vigo contra el Atlético Baleares, que ha completado la mayor proeza de su historia eliminando al Celta, semanas después de haber goleado al Getafe. Sorpresas nos da la Copa y eso es bueno para el fútbol y, por lo visto, no se podrá decir que sea de casualidad o fruto de un milagro, sino del empeño y del juego realizado con ilusión, intensidad y emoción. Otro tanto sucede con el Sporting de Gijón-Villarreal o el Girona-Osasuna; aquí las fuerzas y la categoría no estarán tan distantes, pero le podemos aplicar la misma reflexión. Las fiestas y los viajes dispersan la concentración, los turrones y las burbujas necesitan tiempo para asentarse. Son humanos.

La eliminatoria de Copa enlazó con la Liga. Hay que volver al tajo y a la realidad de un campeonato afectado por los virus, con un calendario irregular en fechas, en descansos y en horarios. La jornada pasada se inició el viernes y se cerró el lunes. Tenemos que acostumbrarnos a jornadas de tres días, con Liga y Copas entre semana.

El primer título de la temporada está al caer. Los equipos ya calientan, enero es el mes de la Supercopa de España. El año arranca con fuerza, de las constantes noticias que generan los grandes hoy se pasa a la disputa de la Supercopa con presencia de Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Barcelona y Real Madrid. Esta edición, como la de 2020, se disputa en Arabia Saudí. El formato revolucionario vive su tercera edición y se podrá vivir el gran Clásico de nuestro fútbol. Siento pena que se prive a los aficionados de lo que sería la gran fiesta del deporte, y dicen que el fútbol es del pueblo.