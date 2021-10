“En la Liga ACB cada partido es una batalla”

El Monbus Obradoiro ya prepara su duelo del sábado ante el Fuenlabrada en Sar (18.00 horas) tras cerrar su primera semana de Liga Endesa con una victoria (Joventut en casa) y dos derrotas (Unicaja y Real Madrid a domicilio) y con Henry Ellenson (Rice Lake, Wisconsin, Estados Unidos; 1997) como estrella a nivel individual. En su primera experiencia en España tras cinco años entre la NBA y la Liga de Desarrollo, el pívot se ha erigido en el líder ofensivo con promedios de 18 puntos, 5,3 rebotes y 18,3 créditos de valoración. Y apenas acaba de empezar.

Después de tres jornadas, ¿qué balance hacen como equipo?

Creo que hicimos algunas cosas bien como equipo pero aún nos queda mucho camino para conjuntarnos. Lo más importante es que hemos aprendido a jugar juntos, hay muchos jugadores nuevos y al principio de la temporada es importante conocerse unos a otros. En cada uno de los tres partidos hemos ido mejorando, especialmente en defensa. Estamos haciendo un buen trabajo y sobre todo en casa mostramos esfuerzo y dureza para conseguir esa victoria. Mucho se debe a la defensa. Podemos anotar, contamos con mucha gente que puede hacerlo, pero esta temporada nuestra defensa marcará la diferencia.

¿Es donde hay más margen de mejora actualmente?

Sí, es lo que pienso. En ataque también podemos mejorar, ser más eficientes. En Madrid tuvimos la oportunidad de ganar pero no metí tantos triples como me hubiese gustado. Sentía que mis tiros estaban bien seleccionados, mis compañeros hicieron un buen trabajo encontrándome, y tuvimos opciones pero en el último cuarto ellos metieron más y nosotros nos vinimos un poco abajo. En casa lo hicimos bien, en el último cuarto Álvaro metió triples importantes pero en Madrid no conseguimos hacerlo y así es complicado ganar fuera. Personalmente, estoy aprendiendo mucho, es mi primera vez en la ACB, pero veo que podemos ser un buen equipo.

¿Se trata más de conocerse unos a otros, de conjuntarse, o de aprender de la dureza de los rivales?

Un poco de las dos cosas. Tenemos un gran grupo, con gente que no es egoísta, a la que le gusta que el compañero tenga éxito. Lo que queremos todos es ganar. Pero en esta Liga es complicado, para lograrlo tienes que hacer un buen baloncesto en cada partido, hay parciales y remontadas a las que tienes que hacer frente. Hay un poco de las dos cosas: podemos mejorar como equipo pero también dar ese esfuerzo, esa dureza en cada partido, porque eso va a ser clave para ganar.

Se vio el pasado viernes, ante el Joventut. ¿El factor cancha será clave para el equipo esta temporada?

Sí. Viendo el ruido que hay en los pabellones, y sobre todo con tus propios aficionados en casa... Es importante proteger el factor cancha y los aficionados nos ayudan. No me puedo creer que el pabellón esté al 40 por ciento de su capacidad, parece que está lleno. Es ruidoso, es un ambiente complicado para jugar en contra así que para que tengamos una buena temporada tendremos que proteger nuestra pista y conseguir victorias aquí.

Son tres partidos pero, ¿le ha sorprendido el nivel de la Liga Endesa?

Por eso vine. Escuché lo dura que es la ACB y quería ser parte de ello. El nivel de los jugadores es alto, sobre todo para mí en las posiciones de ala-pívot y de pívot hay rivales distintos en cada partido. Quizá algunos más pequeños como yo, capaces de abrir el campo, y otros como Tavares, que mide 2,20. Es una batalla en cada partido. Ya lo había escuchado y ahora lo veo de primera mano, aquí tienes que dar lo mejor de ti para ganar.

Está jugando bastante de pívot aunque su puesto principal sea el de ala-pívot. ¿Hay mucha diferencia?

Sí, en mi carrera siempre he sido capaz de jugar de 4 o de 5, desde que salí de la universidad. Sobre todo con equipos como los de ahora donde todos son capaces de tirar, conmigo de 5 podemos ir contra pívots grandes y sacarlos al perímetro para que se alejen del aro. Es una ventaja. Me siento cómodo en las dos.

Pese a los triples (5/18 hasta el momento, un 27,8 % de acierto), no parece que le cueste mucho anotar.

Los triples acabarán entrando. En los dos primeros partidos estuve bien y en el último creo que elegí bien los tiros y pronto irán dentro. Me sorprendió fallar tantos el domingo (2/9). En mi carrera siempre he sido capaz de anotar pero también me ayudan los compañeros dándome el balón en buenas posiciones. Tenemos un grupo muy generoso y es divertido jugar con estos bases porque les encanta pasar el balón. Como equipo, ofensivamente podemos ser muy efectivos. Seguiremos trabajando en ello y también en la defensa para ser un buen equipo.

En ocasiones a algunos jugadores les cuesta más adaptarse a un contexto distinto como este, pero aparantemente no es su caso. ¿Se encuentra cómodo?

Los entrenadores me ayudan mucho a adaptarme, y también los compañeros. Me enseñan dónde soy efectivo en la pista y dónde ayudo al equipo. Siempre he sido un jugar que puede moverse por toda la pista y al final es baloncesto. El estilo es un poco distinto pero para mí sigue siendo una canasta de diez pies de altura (3,05 metros) como la de delante de mi casa.

Al margen del baloncesto, ¿se ve a gusto en Santiago?

Estoy disfrutando. Llegué en agosto y estoy disfrutando de la ciudad, es bonita. He podido ir a distintos restaurantes, confío mucho en Álvaro (Muñoz) que es quien me dice qué pedir cada vez que vamos a comer por ahí. Los compañeros están siendo geniales enseñándome la zona, incluso yendo a las tiendas de comida. Es una ciudad bonita para pasear así que estoy a gusto. Además, después del primer partido en casa y ver el cariño de los aficionados... eso es genial. Creo que será un gran año, estoy emocionado de encontrarme aquí.