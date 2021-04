Enésimo golpe al Obra: Kassius será baja tres semanas

No es que la exigencia y la competencia interna de la competición impidan ya recrearse en la victorias, en los pasos adelante, es que los golpes y los obstáculos forman parte del día a día de un Monbus Obradoiro que en este curso 2020/21 no deja de convivir con los sobresaltos y los infortunios.

Sin tiempo apenas para festejar el importante triunfo ante el Manresa, con las conversaciones y los corrillos pendientes entre los obradoiristas para analizar la evidente mejoría en los jugadores más sacudidos físicamente por la COVID, la enésima bofetada llegó ayer al aniquilar cualquier esperanza de que el golpe que sufrió Kass el sábado en el muslo se quedaría en una mera contusión, el típico bocadillo: “Las pruebas complementarias realizadas al jugador Kassius Robertson en el Hospital HM Rosaleda han determinado que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps de su pierna derecha. El jugador se encuentra bajo tratamiento de fisioterapia y el tiempo estimado de recuperación es de unas tres semanas”.

“Está siendo una temporada plagada de inconvenientes y este es uno más a la lista. Pepe, Mike, la COVID, Kartal... pero igual que en los casos anteriores lamentarme no me va a dar ningún tipo de solución. Lo que debemos es buscar soluciones a los problemas”, deja claro Moncho Fernández.

El tirador canadiense había sido el mejor jugador del equipo en los dos últimos encuentros -ante el Manresa (90-87) anotó 23 puntos y 5 asistencias y frente al Fuenlabrada (84-82) 28 puntos y 29 de valoración-, uno de los ejes sobre los que gravita el juego ofensivo del Monbus con su versatilidad y su facilidad no solo para el lanzamiento exterior sino a la hora de penetrar y desatascar al grupo cuando más ofuscado se sentía en ataque, y su ausencia será muy difícil de cubrir. “Es un jugador muy importante pero esto es un deporte de equipo. La situación no es muy diferente a otras que por desgracia nos ha tocado vivir especialmente este año. Tenemos un problema complicado y buscaremos soluciones. Qué aspectos van a condicionar tomar una decisión y otra no solo depende de nosotros porque hay muchos factores exógenos que están ahí presentes como pueden ser los pasaportes, el estado de pandemia mundial que hace que la incorporación no sea igual que en temporadas anteriores, la duración de la baja, la disponibilidad del mercado... condicionarán la decisión que tomemos”, analiza el técnico que redunda: “Pero ahora mismo y a corto plazo, que es lo que más me importa, tengo que buscar las soluciones dentro del equipo porque tenemos doble competición este fin de semana. Y es en lo que estoy”.

Apenas queda un mes de Liga (se acaba el 16 de mayo en Burgos), ocho encuentros que dos ya quedarán ventilados entre mañana (Valencia) y el domingo (Gran Canaria) y la duda es saber si en la balanza entre los pros y los contras compensa fichar un recambio para Robertson: “Ahora mismo mi prioridad es el viernes y el domingo y lógicamente para estos días solo tengo las soluciones dentro del equipo y es donde las voy a buscar. Por muy importante que sea un jugador esto es un juego colectivo y tendremos que suplirlo entre todos y eso es lo que haremos”.

Polivalencia. El hecho de jugar con dos bases podría ser una de las alternativas, aunque teniendo en cuenta el estado del tobillo de Ozmizrak -con una exigencia limitada por el dolor- y que Oliver acaba prácticamente también de recuperarse de una lesión en el pie, la pizarra de un cuerpo técnico que siempre ha demostrado una capacidad sobrenatural para reinventarse podrían ir por otros derroteros. “Una de las armas es con Kartal, Albert y Rafa jugando juntos porque lo hacen en los entrenamientos y tienen el conocimiento táctico, pero hay más soluciones como Álvaro que puede jugar en todos los puestos de perímetro como lo ha demostrado de sobra, Chris puede hacerlo en los dos de perímetro y Mike puede jugar en el 3. Es lo que vamos hacer de cara a estos partidos”, indica.