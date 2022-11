Entradas a 20 € para los abonados del Obradoiro en el derbi en Lugo

El Monbus Obradoiro disputará su segundo partido del 2023 en el Pazo dos Deportes de Lugo, para vivir el primer Derbi Galego de la temporada ante el Río Breogán (domingo 8 de enero; 17.00 horas). Desde el club santiagués comunicaron que aquellos abonados obradoiristas que no se quieran perder este partido pueden hacerse con su entrada por 20 euros en la zona reservada para la afición compostelana.

Además, añaden que “aquellos que quieran ir en el bus habilitado por el club, pueden comprar el pack de Entrada + Bus por tan solo 21 euros”. Los abonados interesados podrán hacerse con la opción que prefieran a través de la página web del Monbus Obradoiro a partir de este lunes, día 14, a las 10.00 horas.

Para realizar la compra, los abonados deberán acceder con su usuario y contraseña para poder ver dichos productos en el apartado Inicio(https://venta-obradoiro.t2v.com/es/index/index). La venta no estará limitada, por lo que un abonado podrá comprar entradas para otros desde su usuario. Solo tendrá que añadir al carrito el número de entradas o entrada+bus que quiera comprar y, una vez que se le dé al botón de Confirmar pedido, se deberá indicar el número de abonado y DNI de cada uno de ellos en el apartado Observaciones, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Todos aquellos abonados que se hagan con su entrada para animar al equipo compostelano en Lugo podrán comprar entradas para el partido anterior en la Caldeira ante BAXI Manresa por 9 euros en cualquier parte del pabellón que tenga aforo disponible para la venta.

LA ACB TAMBIÉN SE VERÁ EN MÉXICO CON HI! SPORTS. Por otra parte, la ACB refuerza su presencia en México con un acuerdo con la cadena Hi! Sports para retransmitir de forma no exclusiva la Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa.

Hi! Sports es un canal de reciente creación de Totalplay que retransmitirá las competiciones acb en las temporadas 2022-23 y 2023-24, emitiendo el grueso de cada jornada así como el programa semanal El Quinto Cuarto’ con lo mejor de la Liga Endesa.

Con este acuerdo con Hi! Sports, la ACB continúa fortaleciendo su presencia en Latinoamérica, donde se puede ver en 24 países de la mano de Star+ y ESPN de Disney, así como en Venezuela con Inter TV, en Argentina con Fox Sports y en México a través de TVC Deportes y, ahora, Hi! Sports.