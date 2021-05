Entre tahúres anda el juego

NO PASÓ NADA Pues resulta que se han disputado los partidos de ida de las semifinales de la Champions League y no ha pasado nada de lo que los agoreros de turno nos advertían que iba a pasar y que no era otra cosa que los árbitros, teledirigidos por el inefable Ceferin, iban a hacer de las suyas y dejar tirados a Real Madrid y, en menor medida, al City. Es más, si alguien resultó beneficiado de los errores arbitrales no fue otra que el equipo de Zidane. Lo cierto y verdad es que aunque en noventa minutos puede pasar cualquier cosa, ahora mismo se vislumbra en el horizonte una final entre los dos equipos de la Premier si atendemos a los resultados de la ida y, especialmente, a la sensación que dejaron unos y otros.

El Real Madrid se puede dar con un canto en los dientes con el empate (1-1) cosechado ante un Chelsea que fue muy superior, sobre todo en la primera parte en la que los de Tuchel fallaron ocasiones clarísimas, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta, dentro de tres días.

El que lo parece tener más seguro es el equipo de Pep Guardiola que se llevó un excelente resultado (1-2) del Parque de los Príncipes en una segunda parte en la que los De Bruyne, Mahrez, Bernardo Silva y compañía dieron la vuelta al marcador pero, sobre todo, dieron la vuelta a un partido en el que, durante la primera parte, estuvieron a merced del PSG con Neymar en plan estelar, pero que luego desaparecería del partido como lo hicieron el resto de compañeros ante la presión adelantada de un Manchester City que podría jugar la primera final de su historia de la mano de un técnico al que se le resiste desde hace diez años la Copa de Europa, aquella que ganó con el Barcelona en un memorable partido ante, curiosamente, el Manchester United.

De alcanzar el título, el técnico catalán mataría dos pájaros de un tiro. Acabaría con aquellos críticos que le echan en cara que ganó dos veces la ‘orejona’ porque contaba con Messi, Xavi y demás cracks y, encima, demostraría, una vez más, que se puede alcanzar el éxito con el denostado tikitaka.