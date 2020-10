¿Es lo mismo artrosis que artritis?

DOLOR, rigidez, hinchazón de algunas articulaciones... son síntomas que comparten la artritis y la artrosis en distinta medida pero, a pesar de lo que mucha gente cree, no son la misma enfermedad. De hecho, las similitudes se reducen a algunos de sus síntomas y a que ambas patologías afectan a las articulaciones. El resto son todo diferencias. Desde las causas a la edad de incidencia, hasta que una puede llegar a desaparecer y la otra no.

De forma general se puede decir que en la artritis el rasgo principal es la inflamación, y en la artrosis es el desgaste. Son dos enfermedades que cursan con dolor, en ocasiones hinchazón y rigidez, pero en la artrosis el dolor es de tipo mecánico, es decir, se desencadena con los movimientos y mejora con el reposo.

La artrosis es una enfermedad incurable porque es degerenativa, aparece a causa del envejecimiento. Sus características clínicas son: afecta principalmente a gente entre los 40 y los 60 años, aunque puede haber algún caso de persona joven. Es una enfermedad crónica no autoinmune que consiste en el desgaste progresivo e irreversible de las articulaciones. Ataca al cartílago. Su principal síntoma es la rigidez y, aunque puede causar inflamación, no es lo más común. Además de dolor intermitente en la articulación, no se presentan otros síntomas en el resto del cuerpo. El dolor empeora con la movilidad.

Artritis significa, literalmente, inflamación de una articulación y en ocasiones puede acompañarse de enrojecimiento de la piel. Hay muchos tipos de artritis, las más comunes son la reumatoide y la psoriásica. Aunque no todas pueden curarse, hay algunas que sí.

Las principales características clínicas son: se puede dar a cualquier edad, incluido en niños; aunque lo más común es entre personas de entre 20 y 40 años. La pueden causar enfermedades inmunológicas, infecciosas como la gota; traumatismos; la presencia de gérmenes; o incluso el estrés y el tabaquismo.

Además de dolor continuado en la articulación, puede presentar otros síntomas como son la fiebre, malestar, cansancio, así como inapetencia y pérdida de peso. Hay mucha rigidez de la parte afectada y el reposo aumenta el dolor.

Y ahora que ya sabemos diferenciarlas, ¿cuáles son sus tratamientos? Son claramente diferentes. No existe un tratamiento curativo para la artrosis, pero una combinación de fármacos, actividad física, protección de las articulaciones, evitar la obesidad y terapia física u ocupacional puede mejorar la calidad de vida.

En el caso de la artritis son muy variables y se tiende a la individualización. Lo más importante es realizar un diagnóstico etiológico lo más precoz posible para instaurar un tratamiento adecuado que será diferente dependiendo de la enfermedad reumática de la que se trate.