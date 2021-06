“Esta temporada estaba aún más complicado ascender”

Santiago. A sus sólo 36 años, Iván Carril empieza a desarrollar una interesante carrera como entrenador de fútbol. Una carrera que ya se inició en sus últimos años como jugador, en sus experiencias en Nueva Zelanda y Noruega (también jugó en Austria, en Grecia, y en Irak, y en España, tras pasar por las canteras del Compostela, el Barcelona y el Deportivo, en el propio Dépor y en el Pontevedra, entre otros). “El año pasado compaginé entrenar al Noia y al equipo cadete del Compostela (con el que logró de forma brillante el ascenso a División de Honor). Ahora en el Compos sigo con la Escuela de Tecnificación (ComposTEC), porque es algo que fundé yo (es su director) y es un poco la forma de seguir vinculado al club. Y además en la Escuela no jugamos los domingos y ahí sí que somos los mejores entrenadores, porque no perdemos (ríe)”.

Por eso, se muestra muy satisfecho de los primeros pasos que está dando en sus primeros años en los banquillos. “Estoy encantado, desde luego. En mis últimos años como jugador, en Nueva Zelanda (Auckland City) y en Noruega (Gjovik), ya estaba entrenando en las categorías inferiores para ir probando. Así que jugaba, y podía entrenar”.

"Cuando acabé tenía claro que quería volver a España a terminar de formarme, a aprender, a probar cosas porque aquí hay mucho nivel, hay mucha gente muy preparada. No tengo prisa para entrenar, sé que para esto no hay edad. Empecé con infantiles, después llevé a cadetes, y cuando apareció el Noia no estaba pensando aún en entrenar; pero la oportunidad era muy buena, y quise empezar. El año pasado estaba contento por cómo se habían dado las cosas, pero terminó cuando llegaba lo más importante y veía que el equipo estaba creciendo... Y este año ya digo que salió todo redondo, lo recordaré toda la vida más allá de la carrera que pueda tener: es el primer gran éxito", dice.