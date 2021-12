“Esta vez no pelearé por ganar junto a ellos, sino contra ellos”

Dentro de lo especial del derbi Arosa-Compostela del domingo (17.00 horas), para José Ramón Vives González lo será aún más. Santiagués, 27 años, criado y crecido en el Compos desde juveniles, desde 2020 en el Arosa, Mon se medirá a la SD por primera vez en partido oficial; antes, sólo el amistoso en la pretemporada.

¿Cómo espera su primer partido oficial contra el Compostela?

Bien, con ganas. Sale el calendario y es el partido que tienes más ganas de que llegue. Eres de Santiago, es un club al que le tienes mucho cariño, tienes compañeros en ese vestuario y me hace mucha ilusión volver a verlos, enfrentarme a ellos... Esta vez no vamos a tener que pelear todos juntos por ganar, sé que tendré que pelearme contra ellos, pero es lo bonito del fútbol, también.

¿Le dará patadas a alguien?

(risas) Espero no hacerle daño a ninguno, pero alguna patada va a caer, seguro; para mí, también. Luego nos damos un abrazo, y sin problema.

¿Con quién se llevaba especialmente bien en el Compostela?

He pasado muchos años con Samuel; Casas, Jimmy, Saro, Josiño, Pato... no quiero dejarme a ninguno. Gente con la que he pasado mucho tiempo y le tienes un cariño especial. A la gente de la directiva, al presidente; a Edgar, el utillero... .

Se fue al Arosa el curso (2019-20) que el Compos volvió a Segunda B.

A ver, pena no sentí, que la decisión de irme la tomé yo; no estaba contento y creo que necesitaba salir. Me vino muy bien, no me arrepiento. ¿Que es cierto que me quedé tras el descenso de 2.ª B y quizá pase las peores épocas, volvimos a colocar al club arriba, jugamos dos play-offs y me hubiera encantado ascender? Pues claro. Pero no se dio, y no pasa nada. Me alegro mucho de que ascendieran. Ahora estamos en la misma categoría, y a seguir creciendo.

¿Cómo se imagina el partido?

Como todos los de esta categoría, que son demasiado igualados y se van decidiendo por quién está un poquito más acertado, detalles, intensidad... Los equipos están en un palmo de puntos, ganas dos partidos y vas para arriba y al revés si pierdes. Nosotros vamos a intentar ser el equipo fuerte, vertical, y luego tratar de minimizar riesgos para que el Compos no te haga daño.

Cuarto visita a undécimo, pero en puntos no están tan lejos...

Tenemos el mismo número de victorias, pero ellos sólo han perdido un partido, y eso es lo que les está dando estar ahí arriba.

El Arosa paga una mala racha reciente, una victoria y un empate en seis partidos. Pero compite.

Sí claro, que no estemos ahora junto al Compos se decidió en esos partidos que perdimos por la mínima (Adarve, Avilés, Langreo, Coruxo). Yo siempre digo que si no puedes ganar, no pierdas. Quizá merecimos más en esos partidos, pero esta categoría es muy complicada y el mínimo despiste te penaliza.

Si el Arosa gana el derbi estará a dos puntos del Compos.

La semana pasada fuimos a Pasarón y si ganábamos empatábamos a puntos con ellos. Perdimos, pero dices: estamos ahí, una racha buena y te sitúas muy bien.

Viene un partido bonito.

Siempre que hay un derbi entre equipos gallegos lo es. Y si encima ahora juegan dos con tanta historia a sus espaldas... Intentaremos que la gente que venga al campo disfrute de un gran partido, y los que no puedan venir, que esperemos que se llene el campo, por la tele.

No fue titular en Pasarón...

Empecé muy bien la temporada, jugando casi todo en las diez primeras jornadas. Quizá por los resultados el míster decidió hacer cambios y me tocó salir. Nada, a tratar de mejorar, a seguir trabajando para volver a entrar. A pelear.

¿Contento por Vilagarcía?

Sí. La gente me acogió genial desde el primer momento. La temporada pasada fue todo positivo, ganar casi siempre y al final ascenso, mi primer ascenso. Muy contento.