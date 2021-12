“Estamos convencidos, hay que terminar bien el 2021 en casa”

Habla Toni Salado, rodeado de buenos alimentos y mejor aroma: en las instalaciones en Romero Donallo de O Pan de Leis, el patrocinador que luce en su camiseta y el del partido, vital, de este domingo (17.00 horas) del Compos ante la UP Langreo. Salado avisa: hay que acabar bien 2021 en el Vero Boquete, que la liga está muy igualada y hay que seguir la línea positiva.

FIN DE AÑO. “Tenemos más ganas de acabarlo bien, que de acabarlo. Tenemos que seguir con esta dinámica positiva que tenemos y ya estamos pensando en el domingo, que son tres puntos muy importantes para terminar bien”.

MÁS EQUIPO. “Estamos demostrándolo. Desde principio de temporada a día de hoy, el equipo ha dado un paso adelante en todos los aspectos del juego. Aun así, sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo en el tema con balón, y el míster nos exige bastante en eso, quiere que seamos más protagonistas a la hora de tener el balón y de sacarlo desde atrás. En todo caso, creo que el equipo está convencido de lo que hace, sabe que tiene ese margen de mejora y estamos trabajando para ir a mejor”.

VARIANTES. “Durante la temporada te encuentras partidos muy diferentes y tienes que adaptarte de la mejor manera posible. Creo que los jugadores somos conscientes de ello y a cada campo vamos con el objetivo de ganar, pero hay días que hay que ponerse el mono de trabajo, otros tener la posesión de balón y creo que lo estamos interpretando muy bien y sacando los resultados, que al final es lo importante”.

IGUALDAD. “La diferencia de puntos entre los rivales es mínima. En cuestión de dos o tres partidos, si no haces las cosas bien, pasas de estar en los puestos altos de la tabla a estar en la mitad o incluso abajo. Tenemos que seguir en la línea que estamos ahora, no relajarnos y a por más”.

SAN LÁZARO. “Los rivales que vienen al Vero Boquete vienen a hacernos un partido incómodo, a no dejarnos jugar, a no dejarnos ser protagonistas con el balón y sabemos que será un encuentro muy complicado. Pero bueno, estamos trabajando para ver sus puntos débiles, dónde podemos hacerle más daño, y estamos convencidos de que los tres puntos se tienen que quedar en casa”.

LANGREO. “Sabemos que ha tenido sus rachas en la temporada y no te puedes fiar de los resultados. Los partidos son 90 minutos y si no los trabajas de principio a fin, te pueden dar cualquier susto en cualquier momento”.

BAJAS. “Al final son importantes, jugadores (Primo y Jimmy) con mucha veteranía en la categoría, que han demostrado mucho y siguen demostrándolo. En todo caso, creo que la plantilla está muy capacitada para suplir esas bajas. Ya lo hemos visto durante el año, cuando ha habido lesiones o contratiempos. Creo que por ese aspecto no debemos tener esa preocupación que a lo mejor sí tienen otros equipos”.

LATERAL. “Me adapto cada vez mejor. A principio de temporada, cuando me tocó hacerlo, supliendo también la lesión de Jimmy, me encontraba con más incertidumbre, pero gracias a estar entrenando en esa posición y a los consejos que me están dando los compañeros y el entrenador, cada vez me veo mejor y me va a venir bien, no sólo para este año sino a lo largo de mi carrera: jugar en diferentes puestos te da más caché”.