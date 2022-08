Esther Pedrosa: “Luchamos hasta el último momento para ayudar al Santiago Futsal”

Después de que este viernes se confirmase que el Santiago Futsal no pudo saldar la deuda que mantiene con la Federación Española de Fútbol y, por tanto, no podrá competir la próxima temporada, desde Compostela Aberta se mostraron muy críticos “co lamentable papel que xogou o goberno de Bugallo, que debe sentirse corresponsable da caída dun equipo que foi referente na cidade”, afirmó el concejal Xan Duro.

En esta línea, el edil de CA sostiene que “o atraso no cobro da subvención municipal foi unha das causas polas que o Futsal non puido asumir os seus gastos a tempo para seguir na competición, a concelleira Esther Pedrosa era perfectamente consciente da situación, pero non fixo nada para solucionala, e por iso debera asumir as súas responsabilidades políticas”.

“O Santiago Futsal non puido inscribirse na competición porque mantén unha débeda de menos de 10.000 euros coa Federación Española de Fútbol, relativa a sancións e gastos de arbitraxe. Tal e como veñen explicando os responsables do equipo, esta débeda podería ser saldada co diñeiro da subvención municipal, que habitualmente se cobraba no mes de febreiro e que o Goberno de Compostela Aberta chegou a abonar en dous tramos, en setembro e en febreiro, precisamente para favorecer a liquidez das entidades deportivas”, indicó Duro, antes de apuntar que “o Goberno de Bugallo non resolveu as axudas de 2021 ata xullo de 2022, e no caso do Futsal non chegou a abonala porque o club mantén débedas con Facenda, que tería saldado en maio no caso de ter cobrado a subvención a tempo”.

Asimismo, el concejal de CA subrayó que su grupo lleva meses “advertindo da delicada situación na que quedaban moitas entidades deportivas de Santiago polo atraso no cobro das subvencións municipais, que son fundamentais nas súas economías precarias para afrontar gastos como o das inscricións nas súas competicións”.

Igualmente, señalan que ya en mayo pidieron explicaciones en el Pleno, que “a concelleira de Deportes non foi quen de dar e preferiu cederlle a palabra á responsable de Facenda, escondéndose unha vez máis, como fixo durante meses coas entidades deportivas que lle reclamaban o pago das axudas”. Duro incidió en que “Esther Pedrosa era moi consciente da situación do Santiago Futsal, e non fixo absolutamente nada para axilizar o pago dos 65.000 euros que o equipo tiña concedidos para 2021, aos que deberan sumarse outros 54.000 euros correspondentes a 2022”.

ESTHER PEDROSA: “ESTOY INDIGNADA”. Tras estas afirmaciones por parte de CA, la concejala de Deportes mostró su “indignación” ante todo lo que se está comentando con respecto a una supuesta mala gestión del tema por parte del Concello. “Estoy muy indignada. Este equipo de gobierno ayudó desde el primer momento al Santiago Futsal. Pese a bajar de categoría, les mantuvimos el importe de la subvención. Nos acusan de no hacer, y esta misma semana les tramitamos un certificado para que los presentaran en la Federación conforme a que el Concello le cubriría la subvención de 75.000 euros”, relata Esther Pedrosa, muy contrariada por las acusaciones contra el Ayuntamiento.

En este sentido, subraya la lentitud del propio club a la hora de solicitar las subvenciones y añade que el Concello no puede resolver una situación derivada de “una mala gestión económica”. “El problema central para que pudiese recibir las subvenciones se debió a la falta del certificado de estar al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social”, subraya la edila de Deportes, quien incide en que el gobierno local “luchó hasta el último momento para evitar la desaparición de un club tan emblemático como el Santiago Futsal”.