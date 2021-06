Al auxilio de la Roja Brais, Soler, Fornals y Rodrigo

Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez y Rodrigo Moreno han sido llamados por Luis Enrique Martínez para sumarse a la selección española “dentro de una burbuja paralela”, ante las posibles consecuencias que puede acarrear el positivo por coronavirus de Sergio Busquets.

Luis Enrique ha citado a cuatro futbolistas que estaban de vacaciones ante el temor de que, tras el positivo de Busquets, exista un brote de coronavirus en la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol. Los elegidos son los centrocampistas Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) y Brais Méndez (Celta), más el delantero Rodrigo Moreno (Leeds United).

No serán los únicos, ya que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó en un comunicado de que tras el amistoso del martes ante Lituania se incorporarán más futbolistas. “En previsión de las posibles consecuencias que pudiera acarrear el positivo de Sergio Busquets, el cuerpo técnico ha decidido incorporar a un grupo de futbolistas para completar los entrenamientos durante los próximos días a las órdenes de Luis Enrique dentro de una burbuja paralela”, informó. “Una vez finalice el partido contra Lituania, un pequeño grupo de futbolistas aún por confirmar se incorporará a los entrenamientos de la selección absoluta en las mismas condiciones que los anteriores. Entrenarán en horarios diferentes y no se mezclarán en ningún caso con los convocados”. Los nuevos jugadores llamados por Luis Enrique no se sumarán de momento al resto de internacionales. Permanecerán “fuera de la burbuja de la Ciudad del Fútbol y acudirán diariamente a Las Rozas tras haber pasado los test diarios pertinentes antes de su llegada y durante su estancia”.

Ante el temor de que exista un brote de coronavirus, Luis Enrique tendrá a varios jugadores en las condiciones físicas adecuadas para sustituir a algún internacional en caso de positivo. “Su incorporación definitiva a la lista de la Euro 2020 se valorará en función de los resultados obtenidos en los próximos días”. Tanto Fornals como el jugador de Mos Brais Méndez ya están vacunados, al estar en la preselección para los Juegos Olímpicos, mientras que Soler y Rodrigo ya han pasado el coronavirus.

Bagaje. Es la primera llamada de la selección absoluta para Carlos Soler, mientras que Rodrigo Moreno ha disputado 25 partidos, marcando ocho goles y su último encuentro lo jugó el 13 de octubre de 2020 en una derrota ante Ucrania.

Pablo Fornals también regresa tras dos apariciones esporádicas con la absoluta, ambas ante Bosnia, jugando sus últimos minutos el 18 de noviembre de 2018 con Luis Enrique como seleccionador.

En ese mismo encuentro debutó con gol el centrocampista gallego del Celta Brais, en el que era el sexto partido del técnico asturiano en el cargo y daba el triunfo a España en el partido amistoso ante Bosnia.