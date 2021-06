Bélgica arranca sin sus dos estrellas

SAN PETERSBURGO Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los Diablos rojos son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial.

“No se puede ganar un torneo con once jugadores”, comentó el español Roberto Martínez, seleccionador belga. De Bruyne aún no se ha recuperado del golpe en el rostro que recibió en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. No jugó ninguno de los dos amistosos, aunque Martínez apuntó que no debería necesitar una máscara. Se está preparando para el segundo partido. A su baja se suma la de Eden Hazard. El madridista sí jugó diez minutos en el amistoso con Croacia, pero todo apunta a que tampoco saldrá de inicio. El mismo jugador reconoció que no está “al cien por cien” y que decidirán los doctores.

En cuanto a Rusia, la duda es si el seleccionador, Stanislav Cherchésov, optará por poner el autobús o presionar la salida del balón de los belgas.