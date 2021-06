“Busquets es como el vino: cuanto mayor es, mejor”, dice Ivica Olic

Madrid. El segundo seleccionador de Croacia, Ivica Olic, considera “abierto” el enfrentamiento contra España, con un 50% de posibilidades para cada equipo en el duelo de octavos de final de la Eurocopa y, al igual que el resto del plantel balcánico, destaca a Sergio Busquets como el hombre clave del combinado de Luis Enrique.

“Todos los seleccionadores saben quién es y qué nivel tiene España cuando juega Busquets. Todos tratan de frenarlo, no darle espacio ni tiempo para distribuir. Sin embargo, es como el vino, cuando mayor es, mejor. Es difícil frenarlo y ahora significa mucho para España donde hay mucho jugador joven. Es la conexión entre el ataque y la defensa. Intentaremos hacer todo lo posible por frenarle. No sé si podremos conseguirlo al cien por cien porque es muy bueno. Aunque España no es solo Busquets. Son un equipo tal y como se vio”, explicó Olic.

El ayudante de Zlatko Dalic considera que el duelo del lunes está equilibrado. “Estoy seguro que España sabe nuestras cualidades. Creemos en nuestros jugadores. Me atrevo a decir que todo está abierto. Es un solo partido, tenemos calidad igual que ellos. Creo que antes de este partido no hay favoritos. Tengo la sensación de que el partido se decidirá al final, igual incluso en la prórroga”.

El que fuera hasta hace meses entrenador del CSKA Moscú considera la posesión del balón como un aspecto determinante en el choque contra España. “No habrá muchos cambios aunque aún queda mucho antes del partido. En cuanto a la táctica, empezamos a trabajarla el viernes realmente. Es bueno que haya pasado mucho tiempo desde Escocia y los jugadores estarán frescos y bien para el partido. Queremos tener la posesión, tomar la pelota. Pero los españoles son fuertes y pueden dominar a cualquier selección del mundo. Si podemos hacer eso estará mucho del trabajo hecho”, apuntó Olic.

Y destaca la amplitud de plantilla de su equipo. “Tenemos un banquillo de calidad y podemos lograr mucho desde ahí si las cosas no van bien. En cuanto a los delanteros, lo intentamos con Ante Rebic y luego con Bruno Petkovic, también Kramaric, tenemos a Ante Budimir... Bruno es muy importante para nosotros y espero que los delanteros marquen goles”, indicó.

“Croacia puede hacer algo grande en la Eurocopa. Ahora viene España que como nosotros tuvo un mal comienzo. Pero si miramos el ultimo partido podemos comprobar lo buenos que son. Golearon a los eslovacos y están llenos de confianza. Vamos partido a partido. Superemos este paso y veamos como va la competición”, explicó.

VALOR. El defensa Duje Caleta-Car se postula como la opción natural para ocupar el lugar de Dejan Lovren en el centro de la defensa de Croacia contra España de la que destaca el nivel de todos sus jugadores: “España ha cambiado mucho desde Xavi e Iniesta, cuando se sabían de memoria lo que hacía cada uno. Hay muchos jugadores jóvenes. No tiene una gran estrella, son jugadores de clase. No destacaría a nadie. Vi a Gerard Moreno contra el Dinamo, también está Morata y me gusta Pedri. Todos son jugadores top y tienen un amplio banquillo. Tendremos que estar pendientes de todos”, dijo el defensa del Olympique de Marsella. EFE