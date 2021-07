Roberto Mancini alaba la fortaleza del cambio generacional de España

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, aseguró en la en víspera de las semifinales de la Eurocopa contra España, que la Roja tuvo “un cambio generacional” en los últimos meses, pero destacó que a pesar de ello cuenta con “jóvenes muy fuertes”.

“Será un partido complicado, España tiene un juego distinto al de Bélgica. Con Austria en octavos de final nos costó porque son agresivos, te impiden jugar. España es extraordinaria, lleva años siendo fuerte. Ahora hubo un cambio de generación, pero son jóvenes muy fuertes”, advirtió.

“España tiene su mentalidad, lleva años dominando el fútbol por el mundo. No la van a cambiar ahora”, añadió.

Subrayó que ambas selecciones llegaron “con mérito” a estas semifinales y negó que haya un favorito para la cita de Wembley, al que asistirán 60.000 espectadores, pero muchos aficionados procedentes de Italia no podrán acceder a causa de las restricciones causadas por el coronavirus.

“Me parece incorrecto que no pueda haber aficionados que lleguen desde Italia. No me gusta que no haya mitad aficionados españoles y mitad aficionados italianos”, dijo el seleccionador del conjunto transalpino.

Mancini tiene mucho respeto por Luis Enrique y no solo por el triplete que conquistó al frente del Barcelona en 2015. “Luis Enrique es muy bueno, y no lo es porque ganó la Liga de Campeones con el Barcelona, sino porque todos sus equipos juegan bien al fútbol. Creo que eso es importante, demuestra que tienes capacidades”, consideró.

En su cuerpo técnico cuenta con Daniele De Rossi, que fue jugador de Luis Enrique durante la etapa del técnico asturiano en el banquillo de la Roma, pero Mancini destacó que no le pidió consejos sobre cómo prepara los encuentros el entrenador español.

Pese a que siempre mantiene la tranquilidad, Mancini admitió que, a pocas horas de un encuentro de este nivel, hay un poco de tensión.

“Cuando llegas a pocas horas del partido es normal tener un poco de tensión. Antes, no. Debes estar concentrado, pero luego aumenta la tensión, es lo bueno de estos partidos”, afirmó.

Finalmente, felicitó a la selección italiana de baloncesto, que se clasificó este domingo para los Juegos Olímpicos de Tokio tras 17 años de espera al doblegar a Serbia en la final del Preolímpico en Belgrado: “Celebramos con ellos, fueron extraordinarios. No es fácil ganar a Serbia en su casa, es un partido memorable”.