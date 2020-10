Europa como oportunidad para invertir la tendencia barcelonista

··· El holandés Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, no tiene dudas sobre el rendimiento de Leo Messi, de quien no tiene “ninguna queja” y a quien “ve feliz”. “Su rendimiento puede ser mejor, pero está feliz, está trabajando y quiere ser el capitán, no tengo ninguna queja. También tuvo mala suerte con el poste y una jugada al final en el campo del Getafe. Yo no tengo ninguna duda sobre su rendimiento”, insistió, después de ser preguntado sobre el argentino, que solo lleva un gol de penalti en los últimos partidos.

··· Koeman también aseguró que el Barça “no es el máximo favorito” para conquistar la Champions, pero cree que su equipo “puede llegar lejos” en el torneo.