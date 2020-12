Examen de dureza para avanzar sin carga en la mochila

Al Monbus Obradoiro le espera hoy otro exigente examen en la pista del UCAM Murcia (12.00 horas). Si cada jornada de la Liga Endesa obliga a dar lo mejor de sí para competir, el equipo santiagués hace frente a la baja de una pieza fundamental, Pepe Pozas, y lo hará además frente a un adversario especialmente dotado en el físico y la táctica.

Es una constante del Murcia de las últimas temporadas. Un rival incómodo e intenso, etiquetas que no conllevan per se una connotación negativa aunque alguno de sus jugadores sí ha rebasado los límites en alguna ocasión. A Sito Alonso, su entrenador, no parece gustarle esa descripción y ayer mismo lo demostró en la rueda de prensa previa. “Será un partido duro. Y ya que nos tachan de equipo duro es mejor serlo y estar a un nivel muy alto en lo físico y en cuanto a intensidad”, espetó, al mismo tiempo que pedía a sus pupilos elevar ese nivel respecto a los últimos encuentros, donde ha cosechado dos derrotas consecutivas en las canchas de Valencia y Joventut.

“Es el tercer partido que vamos a disputar en muy poco tiempo y trataremos de mejorar lo que hicimos en la pista del Joventut y mantener lo hecho bien ante un rival que nos pondrá en muchos problemas y deberemos ser más físicos y duros que en Badalona”, insistió Sito Alonso ante los medios.

Tampoco Moncho Fernández rehuyó la exigencia física del duelo de este mediodía. Al preguntarle en rueda de prensa si era necesario insistir a los jugadores en la obligación de igualar el nivel de dureza del Murcia, respondió: “Sí, pero también Zaragoza es una prueba exigente y fuimos capaces de saldarla con buena nota”.

BUENA LÍNEA. En ese partido, el del pasado domingo contra el Zaragoza, el Monbus Obradoiro finiquitó una racha que ya pesaba. Dejó en siete su cadena de derrotas seguidas, aunque profundizando en el análisis el plantel aplaude la puesta en escena de los dos compromisos anteriores. Contra el Joventut manejó una renta de siete puntos a menos de tres minutos del final, un escenario ideal por mucho que la victoria se fugase rumbo a Badalona, y ante el Barça erró el triple que habría forzado la prórroga. La reacción después del duro tropiezo en Tenerife, por 45 puntos, alienta la esperanza en el plantel, pero eso no significa que cunda el conformismo después de haberse quitado de la mochila la carga de siete derrotas.

Pese a todo, se suman problemas. Pepe Pozas es baja este mediodía por el esguince de tobillo que se produjo precisamente hace una semana, lo que deja a Albert Oliver y a Rafa García como únicas piezas disponibles en la posición de base... salvo innovación táctica o cambio de posición de otro exterior. “Trataremos de que se note la ausencia de ese jugador que es importante en el Obradoiro”, advirtió Sito Alonso, que cuenta con la duda de Sadiel Rojas pues el alero dominicano fue evacuado en camilla en el duelo del miércoles tras sufrir un golpe en la cabeza.

Los dos entrenadores intercambiaron elogios en la previa. Moncho Fernández alabó el nivel físico y el repertorio táctico del Murcia, además de su inteligencia para interpretarlo, y negó que el peligro pimentonero se reduzca a Conner Frankamp, segundo máximo anotador de la Liga Endesa. “Frankamp es un jugador excepcional, del que saben sacar muchas ventajas en sus situaciones tácticas, pero igual que DiLeo, Jok, Lima en su faceta de anotador y pasador, Radovic que es un bailarín en la pintura, Cate que también está jugando muy bien de espaldas al aro, el campo abierto y las penetraciones de Jordan Davis, Tomás Bellas también está jugando francamente bien...”, enumeró el técnico.

Alonso no se quedó atrás al analizar al Obra. “Este año, al contar con un jugador como Kassius Robertson han cambiado algo la estructura táctica del equipo y tienen más variedad. Es una de sus plantillas más compensadas de las últimas temporadas y está haciendo una buena campaña compitiendo de manera excelente. Es un conjunto de mucho nivel y muy bien trabajado por Moncho Fernández, por lo que deberemos hacer las cosas que hacemos bien, perfectas”, señaló.

Se presume una batalla de igual a igual entre dos equipos que marchan juntos en la clasificación: undécimo ante duodécimo de la Liga Endesa.