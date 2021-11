Excelente resultado para Luis Penido y su Mini en el Rali Ribeira

Santiago. Luis Penido, con Diego Rodríguez de copiloto, pudo terminar el Rali Ribeira Ría de Arousa, cosechando un gran resultado para su equipo. El piloto santiagués volvió a subirse a su Mini JCW N2 en la última prueba del Campeonato Gallego y reafirmó las buenas sensaciones que arrastraba desde la Subida a Santa María de Oia. Penido se plantó en Ribeira con la intención de confirmar que el Mini ya es competitivo y lo consiguió finalizando entre los 20 primeros de la general y siendo el segundo más rápido de su categoría.

“Estamos tremendamente satisfechos con el fin de semana. Cuando el coche no falla es una maravilla. Disfrutamos mucho, y con Diego cantando las notas me entiendo muy bien. Todo ha salido rodado. Estamos contentos, no solo por el resultado, sino también por confirmar que este coche también puede ser competitivo. Hay mucho trabajo detrás”, reconocía Luis.

El último rali del Gallego lo ganó Alberto Meira ECG