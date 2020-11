Exigente estreno de la ‘era Coudet’

El Celta y el Sevilla se miden hoy (18.30 horas) en un duelo de alta exigencia para ambos equipos, con el reto de los andaluces de enlazar una segunda victoria para escalar hacia la zona alta y el de los gallegos de sumar la segunda en LaLiga para salir de abajo en el debut del argentino Eduardo Chacho Coudet en su banquillo.

En el Celta, la visita al Sevilla constituye la primera prueba de fuego para el novedoso sistema de juego que quiere implantar Chacho Coudet, su nuevo técnico y que no renunciará a sus principios futbolísticos en su aventura en LaLiga.

El argentino arrancará su etapa en el fútbol europeo con el mismo sistema (4-1-3-2) que tan buen resultado le dio en Sudamérica, primero en su país, donde hizo campeón a Racing, y luego en el campeonato brasileño, donde tenía líder al Internacional de Porto Alegre cuando aceptó la oferta celeste tras la destitución el 9 de noviembre de Óscar García Junyent.

El Chacho no cambiará muchas piezas en el habitual once de su antecesor, aunque sí variará de sistema para dar importancia a la presión tras pérdida, una de sus señas de identidad. El peruano Renato Tapia será el cerebro del equipo en la medular, asumiendo un papel mucho mayor en la creación del juego, al tener que conectar a los dos centrales con la línea de tres volantes, con Brais Méndez y los exsevillistas Denis Suárez y Nolito, que Coudet alineará por detrás de Iago Aspas, otro ex del Sevilla, y Santi Mina.

En defensa, a pesar de no atravesar por su mejor momento, el colombiano Jeison Murillo se mantendrá junto al ghanés Aidoo en el eje de la zaga, con Lucas Olaza en el lateral izquierdo y Hugo Mallo, que recuperará la capitanía tras la salida de Óscar García, en el derecho.

Los sevillistas, por su parte, necesitan reafirmarse e iniciar el despegue definitivo para disipar dudas y comenzar con fuerza un durísimo calendario, con once partidos en sólo 40 días: 7 de Liga, 3 de Champions y 1 de Copa hasta final de año.

Los de Julen Lopetegui deberán sobreponerse a las adversidades derivadas de los problemas físicos. La mayor incógnita en el once del Sevilla reside en un indiscutible como Jesús Navas, que es duda por una dolencia muscular sufrida hace dos semanas, aparte de las bajas del delantero Carlos Fernández, tras su positivo por covid-19, y del extremo Suso Fernández, que llevaba varios partidos de baja y ha vuelto a lesionarse.