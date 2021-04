Expediente de la RFEF a Cala por su presunto insulto

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido abrir un expediente extraordinario por el caso del presunto insulto racista del cadista Juan Cala contra el defensa francés del Valencia Mouctar Diakhaby. El expediente se abre tras recibir informe del director de Integridad y Seguridad de la RFEF, y un escrito del Valencia en el que solicita su apertura.

Según denunció el jugador valencianista, el pasado domingo, a los 29 minutos del Cádiz-Valencia, Cala le llamó “negro de mierda”, lo que hizo que el equipo de Javi Gracia se retirara del terreno de juego, aunque posteriormente regresó sin Diakhaby.

El Comité indica que “con carácter previo” es “imprescindible actuar con firmeza en relación con cualquier acción, manifestación o declaración que sea susceptible de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el fútbol, existiendo a tal efecto preceptos en el ámbito del Código Disciplinario de la RFEF que habilitan el inicio de actuaciones disciplinarias para el oportuno conocimiento de la naturaleza y alcance de los hechos y, en su caso, la correspondiente sanción cuando concurran circunstancias que lo justifiquen”.

“En cualquier caso, el inicio de un expediente exige tener indicios mínimos razonables de la comisión de una infracción, apreciándose en este caso, por lo que este Comité de Competición, acuerda: Incoar procedimiento disciplinario extraordinario” a Juan Cala “por la realización de conductas que eventualmente podrían ser constitutivas de una o más infracciones de las normas deportivas generales, todo lo anterior de conformidad al artículo 32 del vigente Código Disciplinario de la RFEF”; y nombrar a Juan Antonio Landaberea Unzueta como instrucción.

VERSIONES. El futbolista andaluz negó el martes haber dicho esa expresión y, enfadado por lo que considera “un circo mediático” y un “linchamiento” hacia su persona, incluso aseguró que tanto él como el club emprenderán acciones judiciales.

“Me increpa, me vuelvo con aspavientos y le digo que me deje en paz y sigo. Él se desentiende de la jugada, se viene hacia mí y me dice que le he dicho negro de mierda”, evocó Cala, que declaró no tener “ningún problema” en hablar “a solas” con Diakhaby y aclararlo todo, lo que consideró que debió hacerse ya en el estadio, y señaló que el francés, o bien “se lo ha inventado” o lo ha “escuchado mal”, por lo que pidió que se investiguen los hechos”.

Diakhaby insistió, también el martes, en su versión: sí fue insultado “y sus palabras son ‘Negro de mierda’. Eso es intolerable”, comentó en video, incidiendo en que jugadores del Cádiz le ofrecieron el perdón de Cala para volver a jugar el partido.

EL CLUB. El Cádiz se muestra “de acuerdo” con la apertura de este expediente extraordinario, “aplaude” la decisión de la RFEF y confía en que, “por el bien” del fútbol”, “se llegue hasta el final” del proceso de investigación.

La entidad cadista ha señalado en un comunicado que no duda de que se resuelva una acusación “injusta” a su jugador y apunta a que, “siguiendo el mismo criterio”, se deberán tomar las medidas “necesarias” para que los que “hayan acusado sin ningún tipo de pruebas” sean “sancionados”, explica.