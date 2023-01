Fabiano: “El objetivo es el primer puesto; necesitamos el apoyo de la afición”

Tras comenzar el año con una nueva victoria, ante el Rayo Cantabria (1-0) en el Vero Boquete, la SD Compostela quiere repetir éxito este fin de semana, en su primer viaje del 2023 y último encuentro de la primera vuelta. El equipo santiagués intentará sumar los tres puntos ante el Marino de Luanco, un triunfo muy importante para seguir en la parte alta de la tabla. El técnico de la SD confía en que el equipo mejore su rendimiento y se muestre, una vez más, como “un grupo sólido con y sin balón”.

En la previa del partido en Asturias, Fabiano Soares analizó el actual estado de la plantilla. “Hemos entrenado bien, y de esta forma mejora el equipo titular, el conjunto reserva y la calidad del entrenamiento. Estoy contento”, valoró el entrenador brasileño, antes de confirmar la baja por lesión de Jordan. “Recuperamos a Fer Beltrán, si no hay ningún problema. Allyson y Pablo Antas ya entrenaron y si todo va bien estarán disponibles”, añadió.

Preguntado sobre las opciones para suplir a Jordan, afirmó que hay dos jugadores que pueden jugar en esa posición, en los que confía mucho, si bien indicó que “es una posición difícil”. “Hay que adaptar a dos jugadores ahí, y, aunque nos dan un nivel alto, habría que encontrar un jugador como Jordan. Samu o Cano son de mi confianza y han demostrado lo que valen jugando ahí. Por circunstancias, juegan menos, pero son jugadores que pueden funcionar bien”, señaló en rueda de prensa el técnico del Compos.

En cuanto a mercado de invierno, indicó que el club “está hablando con algún jugador”. “El mercado ya está abierto. Lógicamente, Casti y el club estarán hablando con algún jugador y después tendrán que arreglar las condiciones económicas. Todavía no sé nada, pero cuento con los que están aquí, que nos están dando puntos y buen fútbol”, afirmó Fabiano, quien , añadió, que el objetivo es “mantener la intensidad y la calidad de los entrenamientos”.

“Hay que intentar que los jugadores estén intensos, ordenados y sabiendo en el campo lo que van a hacer, para seguir siendo un equipo competitivo. Lógicamente, todos nos tienen ganas y cada día tenemos que jugar con más intensidad para superar a los contrarios”, apuntó el míster de la SD.

Sobre las características del Mariano, incidió en que combinan el 4-4-2 con un 4-2-3-1. “Este fin de semana será de lluvia allí, el campo propiciará un fútbol directo y nos tendremos que adaptar. Es un equipo que nos tiene ganas, que tiene gente muy competente, con calidad y será un partido complicado, sobre todo en su campo. Tendremos que estar muy vivos e intensos para salir vivos de allí”, subrayó Fabiano, antes de incidir en la importancia de no encajar goles: “Para tener posibilidad de ganar los partidos, tienes que mantener la portería a cero, para intentar ganar hasta el final. A pesar de que somos un equipo muy ofensivo, tenemos que mantener la portería a cero, es muy importante”.

Por último, señaló que el objetivo del Compostela es “pelear por el primer puesto de la clasificación. “Jugando en casa o fuera, estamos planteando nuestra manera de jugar, para no crear dudas en los jugadores. Lógicamente, el Compos es un club que tiene que pelear por el primer puesto, eso le intento trasladar a los jugadores, ellos también quieren y lo estamos intentando. Mientras no tengamos el primer puesto, no vamos a descansar, pero no será fácil. Necesitamos el apoyo de la afición”, concluyó.