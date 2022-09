Fabiano es claro: “Hay que jugar mejor y además meter más goles”

La SD Compostela vuelve mañana al Vero Boquete de San Lázaro, un reencuentro con la afición con Fabiano al frente del equipo. Tras la derrota en el estreno liguero, el Compos quitarse esa espina de encima y sumar los tres primeros puntos del año. Son bajas Antas y Cano, por lesión; y Martín y Crespo, por sanción. Además, Jordan salió lesionado de Oviedo y veremos mañana como está, para decidir; y también Allyson, que tiene un tobillo tocado.

“Con la plantilla justa, haremos el cambio obligado de Martín. Después, estuvimos entrenando otra manera de jugar con otros jugadores, que podría ser para la segunda parte, pero de inicio será sólo el cambio en el lateral”, señaló el entrenador, Fabiano Soares..

El penalti en Oviedo. “Era una jugada de ataque organizado, no hacemos falta táctica, nos cogen la transición y en una jugada tonta, penalti y expulsión. Fuimos un equipo muy juvenil para llevar un gol así, hay que aprender y mejorar. Contra el Arenteiro también llevamos un gol tonto, en un saque rápido de una falta. Tenemos que crecer, a base de charlas, vídeos y actos en el campo”.

“Fue un partido muy igualado, en un campo al que nos conseguimos adaptar rápido. En la segunda tuvimos dos acciones muy peligrosas y un penalti por mano que creo que fue claro, pero no fuimos capaces de marcar y le dimos vida al contrario. Es el inicio de temporada, a ver si no se repiten los goles tontos y si crecemos como equipo para estar en la pelea”.

En cuanto al rendimiento de Kike, así habló Fabiano.

“A Kike no lo conocía, tenía informes buenos, fue creciendo en la pretemporada y demostró que podía jugar. Jugó contra Arenteiro la final, también en Oviedo, dio el pase de gol y cumplió su trabajo, por lo que estoy contento. Hay otros canteranos con los que también lo estoy y que tendrán sus oportunidades, lo cual es bueno para el club. Hay chavales que mejoraron muchísimo con el primer equipo y no me quemará la mano en ponerlos. Parten desde abajo, pero igual que Kike ha cumplido con su cometido de ser titular, otros, si tienen la oportunidad, también lo harán bien y podrán competir al nivel que exige el Compos”.

De cara a decidir en el partido de mañana si el Compostela saldrá con una defensa de cuatro o de cinco jugadores, el técnico albiazul explica así sus dudas.

“El problema es que Crespo, que creo que es un buen jugador, está sancionado, por lo que el sistema que mejor cae para los jugadores que tengo ahora es la línea de cuatro. Pero si tenemos que cambiar el sistema, por meter a los mejores jugadores, lo haremos, porque lo importante es tener un once que cumpla y compita bien. Hay que variar según los jugadores propios”.

“.En casa el Compos tiene que mandar en el juego y tenemos que hacer cosas en esta categoría, por lo que teniendo informes o no, no hay excusa. Jugamos en un campo bueno, con nuestra afición y tenemos que proponer, porque no cabe otra cosa”, asegura Fabiano.

Atraer a la afición. “Para atraer la gente al campo hay que ganar partidos y trabajar para eso. El otro día tuvimos la oportunidad de lograr los tres puntos, pero no fuimos capaces, por lo que ahora no queda otra que hacer un buen juego, marcar más goles que el rival y que la afición se marche contenta a casa, para que vuelva dentro de quince días al Estadio”.