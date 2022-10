Fabiano prepara un once fuerte para recibir a un líder muy sólido

Santiago. Después del gran resultado conseguido en Zamora, la SD Compostela quiere trasladar esas buenas sensaciones al Vero Boquete. El último partido en casa, ante el Langreo, no acabó como se deseaba, por lo que Fabiano espera un cambio de actitud delante de la afición. Para ello, tocará superar a un duro hueso, el Guijuelo, que llega a Santiago el domingo, a las cinco de la tarde, como líder de la categoría, sin perder un partido y sin encajar gol.

El entrenador compostelanista, Fabiano Soares, analiza el estado de la plantilla. “Perdemos a Allyson, Jordan todavía no ha entrenado, por lo que no sé si contaré con él y ojalá que no caiga nadie más. Son tantas bajas que tienes que hacer un equipo competitivo siempre, aunque a veces es complicado. No lloraré las bajas, la gente que se asegure de que no inventaremos nada, pondremos a los jugadores dónde creo que deben jugar, pero nunca en contra del jugador. Los jugadores que salen siempre jugarán en una posición que conocen, formando el once mejor posible para superar al líder”.

La gran duda está en el estado de Jordan. El mediocentro, según indica Fabiano, “ya tuvo molestias antes del partido en el isquio, jugó, tuvo que salir, pero esta semana sigue con las molestias y aún no pudo entrenar. No sabemos si llegará, si estará para media hora o si jugará. Estoy enfocado en el equipo que tendré para jugar el domingo y los lesionados veremos como evolucionan para ver si pueden salir desde el banquillo o de inicio”.

Las bajas obligaron al técnico hispano brasileño a realizar una serie de cambios. “El otro día no teníamos extremos, puse a Roque en una posición que me gusta que juegue, lo mismo con Álvaro. Hicimos un equipo con más respiración en el centro del campo y con imaginación adelante y por fuera, el equipo funcionó y estoy feliz. En todo caso, Casas ya jugara en el centro del campo, con Roque también habíamos probado con él en esa posición, y me gustó. Hicimos un equipo más competitivo y juntando a Antas, con su calidad y su saber estar, con Jordan, Darío y la gente por fuera el equipo presionó, marcó tres goles, incluso pudo ser algo más, y estoy contento. En todo caso, ahora será otro partido y ya veremos lo que hacemos”.

El entrenador compostelanista quiere hacer un buen partido para animar a la aficion a que acuda a San Lazaro a animar al equipo en cada partido. F. liñares