Feliciano López, KO en la fase previa de París tras tomar parte en hasta 79 Grand Slam consecutivos

SORPRESAS. El veterano tenista español Feliciano López puso fin a su serie de 79 participaciones consecutivas en Grand Slam, un récord histórico, al caer este martes en la primera ronda de la fase previa del torneo de Roland Garros ante el italiano Gian Marco Moroni.

Será la primera vez que el tenista toledano, de 40 años, no figure en el cuadro final de un grande desde que lo hiciera en 2002 precisamente en Roland Garros. López no pudo superar la serie negra que encadena esta temporada, en la que no ha ganado ninguno de los nueve partidos que ha disputado esta temporada.

Clasificado en el puesto 111 del mundo tras su derrota en primera ronda del torneo de Barcelona, al que llegó con poca preparación tras haber efectuado su labor de director del Masters 1.000 de Madrid, se veía obligado a pasar por la fase clasificatoria de París para encadenar su 80 grande consecutivo. Desde su participación en Wimbledon en 2018 se convirtió en el tenista con más participaciones consecutivas en torneos de Grand Slam, por delante del suizo Roger Federer, con 66, una serie que alargó hasta ahora.

Precisamente sobre la hierba londinense es donde ha conseguidos sus mejores resultados, los cuartos de final que jugó en 2005, 2008 y 2011, la misma ronda en la que cayó en el Abierto de Estados Unidos de 2015. López también ostenta el récord de mayor número de participaciones en los torneos de Masters 1.000.

Por otro lado, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista de la pasada edición de Roland Garros, anunció este martes que no estará en el Grand Slam de tierra batida ni en lo que resta de temporada a causa de un dolor crónico en la rodilla izquierda. “Les comunico con tristeza que me veo obligada a retirarme de Roland Garros y del resto de los torneos de este año”, aseguró la jugadora, de 30 años, desde Twitter. EFE