Fer Beltrán, en positivo: “El mejor juego llegará y los resultados continuarán”

Santiago. Marcos Sanmartín, gerente de LU Creaciones, agradeció que se le recordara que la firma cumple en la actual la décima temporada apoyando a la SD Compostela. Marcos. “Case perdera a conta, está ben que mo lembres”, le dijo a responsables del club en las pistas de atletismo del estadio Vero Boquete de San Lázaro, que acogieron la presentación de Fer Beltrán. “Para nós é coma o primeiro ano, segue sendo un orgullo e se cabe máis responsabilidade co equipo e co clube, despois de toda a traxectoria e todo o que está demostrando neste tempo”.

La firma lucirá ca partido en el dorso de la camiseta de Fer Beltrán, al ser su esponsor personal, y también patrocinará el partido que este domingo (17.00 horas) jugarán en el Vero Boquete el Compos y el Móstoles “Agradecer a Fer Beltrán, é un orgullo que poda portar o logotipo de LAU as suas costas, e desexamos que reparta xogo como está facendo. Seguro que así imos conseguir moitos éxitos”, comentó.

Y tras desear suerte en “unha tempada de debuts: Fer, Miguel (Fernández, director de marquetin del club), o meu amigo Rodri, quiso tener “un apunte para a base. Son licenciado en INEF, tiven a sorte, prefiro non botar contas dos anos que fai, de ser preparador físico do equipo xuvenil de División de Honra, con Franck Passi sentado no banquiño. Agora un equipo do Compostela vai xogar nunha categoría muy esixente e interesante”, afirrmó. A. PAIS