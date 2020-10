Fernando Vázquez: “Son adestrador profesional polo Compostela”

Santiago. Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, regresará mañana a San Lázaro, donde se inició como técnico de Primera División. Los recuerdos se agolpan en su mente en las horas previas al encuentro, así como el sentimiento de agradecimiento, pero sin olvidar el objetivo irrenunciable de ganar.

“Santiago é a miña cidade. Son seguidor do Compostela e Santiago transformou a miña vida como persoa, eu son adestrador profesional polo Compostela, antes era adestrador e profesor de instituto”, reflexionaba ayer el entrenador en rueda de prensa.

“Expreso sempre o meu agradecemento ao presidente do Compostela (Caneda) por terme elexido estando en Segunda B. Considérome un afortunado porque eu empecei a adestrar en serio en Segunda B e rapidamente pasei á Primeira, e iso débollo ao Compostela, ao seu presidente e á cidade de Santiago”, explica Vázquez.

El entrenador de Castrofeito recuerda perfectamente como fue la llamada del Compostela. “Estando en Lugo cando me chama o Compostela saín correndo creo que pola carretera arriba dando berros de alegría. Foi unha elección do Compostela, do seu presidente e de Fidalgo. Eu tampouco era un descoñecido no fútbol galego, pero ter a valentía de coller a un chaval en Segunda B e poñelo en Primeira División foi unha sorte”, reconoce. “Foron anos incribles. Eu estaba só, nin sequera tiña representante, estaba no mundo de Yupi. Quizais ese foi un erro grave, non estar ben asesorado neses momentos”.

Pero más allá de sentimentalismos, y como no podía ser de otro modo, Fernando Vázquez solo piensa en ganar mañana: “Solo contemplo a posibilidade de gañar ante un rival superorganizado con Yago Iglesias como técnico. Leva varios anos neste equipo, o que lle dá unha vantaxe importante”.

El entrenador deportivista espera encontrarse con un Compostela que apueste por tener el balón. “A Yago gústalle ter a pelota, gústalle xogar, e temos que ser organizados e superfortes para recuperar o balón”, —avisa. “Espero a un Compostela con gañas de quitarnos a pelota, porque coñezo ao seu adestrador e non creo que se traizoe neste partido. Vai ser unha pelexa a ver quen recupera, gaña antes e ten mellor a pelota”.

Vázquez elogió a Yago, dijo que “ten moito mérito” y deseó que “ogallá volva levar (al Compos) a Segunda”.