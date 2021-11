Filipovity: “Soy jugador del Obradoiro y me centro en el trabajo que hago aquí”

Apenas había podido mostrar las virtudes por las que el Monbus Obradoiro lo reclutó el pasado verano desde el Pésaro italiano con un contrato de dos temporadas, pero, ante el Barça, Marko Filipovity dio el esperado paso adelante ante la baja de Álex Suárez y completó sus mejores minutos con la camiseta del club santiagués. El ala-pívot húngaro lo hizo justamente cuando se rumorea una posible salida prematura, con su exequipo interesado en acogerlo de vuelta, pero él mismo opta por concentrarse al cien por cien en el Obra.

Preguntado por esta cuestión tras el partido ante el Barça, Filipovity fue escueto: “Estoy concentrado aquí. Soy jugador del Obradoiro y me centro en mi trabajo aquí”, respondió. Demostrando su evidente timidez, tampoco quiso valorar si este había sido su mejor partido en la Liga Endesa. “No pienso demasiado en eso. Sé lo que puedo hacer en la pista, hoy aporté en el rebote y estoy encantado de ayudar al equipo”, resumió el ala-pívot.

Los números dejan claro que es así, pues ante un rival como el Barça batió sus topes en minutos (18:03), en puntos (siete, no había pasado de dos) y en rebotes (capturó cinco cuando no había llegado a dos en ningún choque). Si ante el Tenerife no pudo aprovechar la ausencia de su compañero Álex Suárez, frente al campeón de Liga Endesa se vieron los primeros brotes verdes de Filipovity.

CONFORME. Ya en el análisis colectivo, el jugador del Obra se mostró satisfecho con el rendimiento del grupo a pesar de la derrota. “Creo que defensivamente hicimos un buen partido. Mostramos agresividad, que era importante para nosotros, y creo que tanto en ataque como en defensa lo hicimos bien”, señaló. Admitió también la mejora del plantel en cuanto al trabajo en la retaguardia. “Está claro, hay cosas que aún podemos mejorar pero creo que vamos en la dirección correcta. Estamos trabajando duro y entrenando mucho para seguir progresando en defensa”, confesó.

Filipovity también respondió al ser cuestionado sobre las mayores diferencias entre la Lega italiana y la Liga Endesa española. “Diría que en Italia hay un equipo en Euroliga y aquí hay tres. Obviamente son muy buenos, el Barça es uno de los mejores equipos de Europa. También hay diferencia en el tamaño de los jugadores”, asume.

MALOS TIROS. Para el capitán Álvaro Muñoz no resultó complicado sintetizar lo que ocurrió en el parqué del Multiusos de Sar. “Ha sido el desacierto lo que nos ha lastrado. Hemos hecho muy bien las cosas pero hoy no hemos estado acertados desde el triple y creo que es muy difícil compensar en otros aspectos esos buenos tiros que hemos tenido y no han entrado. Contra un equipo como el Barcelona, si no estás perfecto pues no tienes opciones de ganar”, reconoció el abulense.

El propio 33 obradoirista sufrió la exigencia del Barça de Jasikevicius, cuya defensa obliga al adversario a exprimirse para encontrar opciones de tiro. “Sabíamos que iban a hacer esa defensa, llevan haciéndola desde que llegó Saras. Cambian en todo y te sacan de tu ritmo en ataque porque tienes que buscar otras opciones a las que no estás acostumbrado. Creo que menos cuando estaba Sanli cambiaron todo el rato y encuentras tiros pero no son los habituales. Otros días hemos estado más acertados pero hoy no han entrado”, explicó Muñoz, quien no logró anotar en los diez minutos que disputó, con cuatro tiros fallados, la mitad de ellos triples.

Con todo, para el capitán del Monbus Obradoiro el grupo volvió a demostrar su compromiso. “La implicación es grande y en muchas ocasiones lo hemos hecho muy bien contra un equipazo como es el Barcelona. En defensa vamos mejorando poco a poco, también hemos controlado el rebote salvo en algunas ocasiones y luego hemos tenido mala suerte en el tercer cuarto con un par de acciones de bandejas nuestras que no han entrado y ellos han corrido al contraataque. Ahí se ha roto el partido”, apuntó.

Tras dos derrotas consecutivas en Sar frente a dos rivales de la talla del Lenovo Tenerife y el Barça, Álvaro Muñoz celebra que el Obra haya demostrado ser capaz de “competir bien”. Ahora toca un rival que teóricamente es directo de cara a pelear por la salvación a final de temporada. El próximo domingo (12.30 horas) el cuadro santiagués visita Miribilla para enfrentarse al Bilbao. “No va a ser distinto que los últimos partidos y vamos a ir a ganar igual. Sabemos la importancia del partido, creo que el equipo está concentrado y haciendo las cosas bien y esperemos tener un poco más de acierto”, desea el alero.