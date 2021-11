Me siento especialmente contento porque vuelven a Santiago los congresos de fútbol. El fin de semana disfrutamos del otro fútbol, el de la formación, el de la opinión, el de las experiencias, del formar a través de la palabra.

Recordamos los grandísimos encuentros que de este tipo se dieron en Santiago. Tuve el honor de dirigir algunos, siempre acompañado de mi amigo Marcial Rodríguez, Manuel Pombo en el Comité Científico y Jesús Lodeiro coordinando los medios, además del trabajo y apoyo de muchísimos compañeros, sin ellos no sería posible llevarlo a cabo.

El año 93 tuvimos un congreso estrella, con sede en el Colegio la Salle y el apoyo y patrocinio del Xacobeo. Tres intensísimos días, con ponentes de la talla de Bilardo, Javier Clemente (invitado de todos los años), Ángel Cappa, Alberto Giráldez, Dr. Pedro Guillén, Manoel Soares y David Vidal, entre otros. Aquí desembarcaron los miembros federativos de toda España encabezados por el presidente D. Ángel M.ª Villar. Despertó un grandísimo interés en todo el país y en Portugal, incluso presentamos el Congreso en Oporto, en el Pabellón Rosa Mota, con una organización envidiable de nuestros amigos de la Facultad de Deportes. Desde aquella, seguimos relacionándonos y colaborando.

Recuerdo con cariño las palabras del Excmo. D. Manuel Fraga en la inauguración y la recepción en el Ayuntamiento por parte del alcalde. Fue algo grandioso pero precario comparado con hoy. Sin inalámbricos, sin códigos QR, sin pantallas gigantes y los conferenciantes no estaban microfoneados, pero había interés, había ganas de aprender, de escuchar a nuestras figuras y eso superaba todas las deficiencias. Recuerdo a S. Bilardo cuando le informé de que se le agotaba el tiempo y dijo en el escenario: “Es hora de comer, pero el que se marche es que no le interesa esto”.

En esa época viví la cercanía de figuras que parecían de otra galaxia, palpé lo terrenal que son, que también disfrutan de la sencillez, de pasear desapercibidos y de tomar el pulpo en un lugar sencillo, tranquilo lejos de manteles de plata. Salimos orgullosos de los compañeros y de poder colaborar en la mejora del nivel, para que nuestros niños y deportistas sean mejores, jueguen mejor y puedan cumplir sus sueños.

Nuestra colaboración a todo ello no se acabó en ese evento. Surge la figura del catedrático Constantino Arce, algo inesperado y fue magnífico: colaboración con la Facultad de Psicología. Algo grande que nos surtía de locales, de logística, de experiencia, de apoyo y codirección. Fueron muchas y buenas jornadas de intercambio de conocimientos, de clases de pasillo, de vivencias y deseo se retomen. Todo esto nos une e identifica. Dan mucho trabajo, pero también mucha satisfacción.

En mi mente visiono aquellos manteles escritos en los bares, las discusiones de pasillo con vehemencia, defendiendo cada uno sus experiencias, la verdadera formación vivida y sufrida, lejos de las pantallas y del corto, pego, copio. Antes no teníamos fuentes de consulta y ahora no experimentamos porque nos lo dan todo hecho y en el fútbol no valen las recetas.

Lo pone el lema de este congreso: O camiño do fútbol. Cada uno tiene que andar el suyo y la clave del futuro del jugador está en sentir el campo.